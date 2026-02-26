Inicio

Liberaron al periodista Pedro Urribarri

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que este jueves, 26 de febrero, fue liberado el periodista Pedro Urribarri, detenido desde el pasado 21 de mayo de 2025.

A través de su cuenta en X, el SNTP señaló que Urribarri fue acusado de “conspiración e instigación al odio” por unos tuits que nunca escribió y que habrían aparecido en sus redes sociales el 23 de mayo, dos días después de haber sido detenido.

El periodista estuvo recluido cuatro meses en El Helicoide y luego fue trasladado al centro penitenciario Yare II, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Miranda, en donde permaneció privado de libertad durante nueve meses y cinco días. “Justicia y reparación para Pedro y para todos los presos por razones políticas”, exigió el SNTP.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

