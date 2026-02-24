TelegramWhatsAppFacebookX
Después de 13 meses detenido, Jesús Armas regresa a las aulas

Después de permanecer 13 meses detenido, el activista y exconcejal del municipio Libertador de Caracas, Jesús Armas, regresó a las aulas de clases de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La cuenta en X Viva la UCV informó que finalmente fue retirada la pancarta que se mantuvo en la escuela de estudios políticos de la universidad por más de un año como medida de protesta para exigir la liberación del también profesor universitario.

Armas fue recibido por la comunidad estudiantil, miembros de la Federación de Centros Universitarios, por el decano Juan Carlos Apitz y el rector Víctor Drago.

“Aquí estamos desde la casa que vence las sombras dando un mensaje importante al país y es que nunca más puede haber haber un estudiante, un profesor encarcelado por razones injustas. Nunca más puede haber un venezolano encarcelado por razones de conciencia”, expresó Armas en un video difundido en redes sociales.

Jesús Armas propuso seguir luchando por la liberación de los 600 presos políticos que aún continúan tras las rejas, así como también elecciones libres, justas y generales para que los venezolanos puedan tener un gobierno democrático que represente la soberanía de todo el pueblo de Venezuela.

Celebran el regreso

El dirigente político Juan Pablo Guanipa (excarcelado recientemente) celebró que Jesús Armas este de vuelta en las aulas junto a sus estudiantes y colegas.

“Jesús Armas es un joven patriota que ha dedicado su vida a la academia y a las comunidades de Caracas. Hoy se reencuentra con sus estudiantes en la Escuela de Estudios Políticos de la UCV”, posteó Guanipa en su cuenta en X y aseguró que a los cientos que aún no han logrado reencontrase con sus familiares seguirán luchando para que todos vuelvan a casa.

Sairam Rivas, pareja de Armas, menifestó su felicidad al ver que el profesor pudo regresar a la UCV y reencontrase con sus estudiantes y colegas. “Seguimos hasta que todos sean libres”, afirmó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

