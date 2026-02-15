Tras ser excarcelada, Dignora Hernández regresó a Yaracuy y así la recibieron

Tras ser excarcelada el pasado 8 de febrero, la secretaria política nacional del partido Vente Venezuela, Dignora Hernández, regresó a su hogar en la población de Guama, estado Yaracuy, en donde fue recibida por familiares y amigos.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa como decenas de personas salieron a recibir a la líder del partido y la acompañaron en el recorrido que realizó por las calles de Guama.

“Mientras que yo estuve en la oscuridad ustedes fueron la luz. Dios, familia, amigos, patria y libertad. Por ustedes estoy de vuelta, gracias por no olvidarme”, expresó Hernández a sus familiares.

La dirigente política aseguro que no se siente una víctima, “sobrevivimos, soy una sobreviviente y todos los venezolanos seremos unos sobrevivientes de este sistema”.

El pasado 20 de marzo de 2024, en un video difundido en redes sociales, quedó evidenciado cuando funcionarios armados de la Policía Nacional Bolivariana DIP, se la llevaron a la fuerza. “Auxilio, por favor”, fue el grito desesperado de Dignora Hernández que estremeció a todo el país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

