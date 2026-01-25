Tras 17 meses privado de libertad, el abogado Kennedy Tejada fue excarcelado

Este domingo 25 de enero, el Foro Penal informó que el abogado Kennedy Tejada fue liberado tras permanecer 17 meses detenido.

El abogado y director del Foro Penal, Alfredo Romero confirmó la liberación a través de su cuenta en X.

“Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. Ya en su casa con su familia”, informó.

Tejada fue detenido en el marco de la represión poselectoral que se desató tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El arresto del abogado se produjo después de acudir al centro de detención Comando Rural de Montalbán (Carabobo) para confirmar la detención de manifestantes de la comunidad y ofrecer asistencia jurídica gratuita.

En diciembre de 2024, los familiares de Tejeda denunciaron que estaba siendo torturado en la cárcel de Tocorón. Antes había sido recluido en la sede del Comando Nacional Antisecuestro (Conas), en Valencia, estado Carabobo.

Con la liberación de Tejada, actualmente, hay al menos dos defensores de derechos humanos detenidos, ellos son: Javier Tarazona y el también abogado y miembro del Foro Penal Eduardo Torres.

El pasado 22 de enero la ONG Amnistía Internacional renovó su llamado al Estado venezolano para que libere de forma inmediata e incondicional a los defensores de derechos humanos y presos por motivos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

