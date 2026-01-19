El Mañanero del 19 de enero: Delcy Rodríguez, la heredera de Trump

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 19 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Delcy Rodríguez, la mujer que ocupa la silla presidencial en Miraflores con el aval del gobierno de Estados Unidos, es una de las figuras con mayor acumulación de poder dentro del oficialismo venezolano.

A Rodríguez la han presentado como una moderada, una tecnócrata, una chavista “distinta” por sus estudios en Francia e Inglaterra. Analistas consideran que su crecimiento dentro de la estructura de poder oficialista ha sido desde que comenzó a mover los hilos de la agenda económica.

Recién salido del horno: otras noticias

Prohibido celebrar: el silencio obligado en las calles de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Foro Penal confirma excarcelación de extranjeros

Reuters: Cabello habló con Estados Unidos antes de la captura de Maduro

AP: Delcy Rodríguez ha sido objeto de estudio de la DEA por años

Trump sin corbata y Maduro en pijamas: historia de una extracción

Delcy Rodríguez nombró a Pérez Pirela como ministro de Comunicación



La perla del día

“Saber que otros recuperan su libertad mientras ellos continúan en la incertidumbre genera una ansiedad profunda, una zozobra constante, una angustia que se suma al desgaste físico, mental y espiritual”, Mariana González, esposa de rafael tudares

Lo que rompe en redes

Pese al hostigamiento y la frialdad de funcionarios policiales, familiares de presos políticos se niegan a abandonar una vigilia frente a la Zona 7 de la PNB en Boleíta.

#URGENTE 🚨 LOS FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS SE NIEGAN A DESALOJAR ZONA 7.



¡Los queremos vivos y libres!



En este vídeo se ve el sufrimiento de una de las más de mil madres, hermanas, tías, abuelos o abuelas que esperan la liberación de sus familiares.



¡BASTA DE TANTO DOLOR!… pic.twitter.com/VriC1J7zEa — Realidad Helicoide (@RHelicoide) January 18, 2026

Azuquita pa’l café

El Real Madrid se impuso 2-0 al Levante en el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del equipo merengue en el estadio Santiago Bernabéu.

La ñapa (recomendamos..)

La película Solo fue un accidente del cineasta iraní Jafar Panahi, es candidata a estar entre las nominadas a mejor cinta extranjera cuando este jueves 22 de enero se anuncien las nominaciones a los premios Oscar.