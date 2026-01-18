Foro Penal confirma excarcelación de extranjeros  

La ONG Foro Penal confirmó este fin de semana la excarcelación de ciudadanos extranjeros, con lo que la cifra oficial de personas que han recibido este beneficio desde el pasado 8 de enero, supera los 130.

Aún lejos de los 400 que asegura el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que han sido excarcelados, la organización aseguró en su cuenta de X que fueron excarcelados los ucranianos Mykhailo Kostiv, Sergiy Rudavskyy y Yevhenii Trush, quien se encuentra dentro del espectro autista.

La organización igualmente confirmó la excarcelación de la húngara Zsuzsanna Bossanyi, una de las tripulantes del barco de exploración submarina que fue interceptado a 80 millas náuticas de la costa venezolana en junio del año pasado.

También informó que el checo Jan Darmovzal y el ciudadano iraní-irlandés Alireza Akbari recibieron el beneficio por parte del gobierno chavista tutelado por la administración estadounidense de Donald Trump.

Igualmente fue excarcelado el rumano Cristian Cenuse, quien fue aprehendido en septiembre de 2024 cuando se trasladaba en autobús de la ciudad tachirense de San Cristóbal a Caracas en el marco de un recorrido por Sudamérica. El europeo estuvo 10 meses desaparecido hasta que pudo comunicarse con su esposa.

Este sábado 17 de enero a las 5 de la tarde, el director-vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, escribió en su cuenta de X que tenían confirmadas 139 excarcelaciones.

Por su parte, la cuenta en X de Realidad Helicoide confirmaron la excarcelación de al menos 10 presos políticos entre los que se encuentran: Enderson Rivas, Carlos Azuaje, Jesús Ramírez, Cipriano Díaz, Romel Zabala, Carlos Martínez, Jesús David Pirela Gil, Jonás Villasmil Atencio, Deyker López Pérez y Carlos Aponte.

La organización denunció que familiares de presos del régimen chavista concentrados a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide y la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleita fueron víctimas de maltratos y hostigamiento por parte de funcionarios.

“Hemos recibido la amenaza de la PNB de que no podemos realizar una vigilia porque supuestamente estamos en un estado de conmoción que lo prohíbe, cuando nosotros nos hemos mantenido de manera y pacífica aquí durante más de una semana”, dijo Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.