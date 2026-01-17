Delcy Rodríguez nombró a Pérez Pirela como ministro de Comunicación 

La presidenta con el aval del gobierno de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció en su cuenta de Telegram tres nuevos cambios ministeriales, en las áreas de Transporte, Ecosocialismo y Comunicación a poco más de diez días de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Rodríguez anunció que el filósofo, escritor y comunicador social, Miguel Pérez Pirela, fue designado como nuevo ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información.

La labor de Pérez Pirela ha estado enfocada en la defensa del discurso oficial y en la confrontación mediática con sectores opositores. Ha sido conductor de programas de opinión, columnista y promotor de iniciativas comunicacionales oficialistas.

Por su parte, Freddy Ñáñez quien fungía como ministro de Comunicación será ahora el titular de la cartera de Ecosocialismo.

De acuerdo con Rodríguez, Ñáñez tendrá la responsabilidad de continuar impulsando las políticas públicas “orientadas a la protección del ambiente y al desarrollo de iniciativas vinculadas con la defensa de la Pachamama y la gestión ambiental”.

Aunado a esto, designó en el ministerio de Transporte al vicealmirante Aníbal Coronado. En su anuncio, agradeció el compromiso y el trabajo de Ramón Velásquez Araguayán, quien se desempeñó hasta la semana pasada como ministro.

Estas designaciones se suman a las que había hecho poco después de la detención de Maduro y Flores: Juan Escalona en ministerio del Despacho de la Presidencia, Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial y Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.