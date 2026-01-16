Chavismo recibió en Caracas a la propia CIA

Casi en secreto y de muy bajo perfil, este jueves se reunieron en Caracas el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), John Ratcliffe y la vicepresidenta encargada de Venezuela con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.

De acuerdo al medio The New York Times, el encuentro tuvo como objetivo transmitir un mensaje de cooperación y “una relación de trabajo mejorada” entre ambas naciones.

El cónclave entre Ratcliffe y Rodríguez se produjo un día después que esta última habló con el presidente Trump y el mismo que el mandatario republicano recibió en la Casa Blanca a la líder opositora, María Corina Machado.

Según un funcionario estadounidense que prefirió mantenerse en el anonimato, Ratcliffe y Rodríguez abordaron temas de cooperación e inteligencia, estabilidad económica y la necesidad de que Venezuela ya no sea refugio para enemigos de la administración estadounidense, especialmente narcotraficantes y miembros de organizaciones terroristas.

Rodríguez, que sigue calificando la aprehensión de Maduro como un secuestro, dijo que Venezuela no estaba bajo la tutela de nadie, sin embargo ha respondido a todas las peticiones que le ha hecho la administración republicana, entre ellas negociar el petróleo y permitir el ingreso de empresas americanas.

Ratcliffe es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del gabinete de Trump en venir a Venezuela desde la captura de Maduro y Flores.

Según el New York Times, la CIA mantuvo desplegada desde agosto del año pasado una red de vigilancia con agentes en territorio venezolano, drones furtivos y una fuente dentro del círculo de poder, para rastrear los movimientos de Maduro.

Trump desestimó -por ahora- a Machado como alternativa para asumir el mando en Venezuela, pese a haber ganado la elección primaria opositora y que el candidato apadrinada por ella, Edmundo González Urrutia, salió airoso en las presidenciales de 2024, según estimaciones de la bancada opositora.

En reiteradas ocasiones, el mandatario estadounidense ha dicho que Machado no tiene el apoyo de la mayoría de los venezolanos, refiriéndose a los dirigentes de las instituciones y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre el interinato de Rodríguez.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.