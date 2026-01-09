Copa Airlines promete volver a volar a Venezuela 

Después que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) instó a las empresas comerciales a extremar sus precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido a una “situación potencialmente peligrosa” a finales de noviembre de 2024, la aerolínea panameña Copa Airlines promete volver a volar hacia y desde el país a partir de este martes 13 de enero.

Copa, quien ha mantenido sus operaciones suspendidas desde el pasado 4 de diciembre, informó que reanudará su frecuencia con Venezuela “tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo”.

“Copa Airlines informa que, tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026 con una frecuencia diaria”, señaló la compañía en un comunicado.

La compañía panameña también informó que a partir del 16 de enero reiniciará su segundo vuelo, el cual operará entre tres y cuatro frecuencias semanales hasta el 19 de febrero, y un día después “este segundo vuelo pasará a operar con frecuencia diaria”.

Previamente, Copa Airlines había anunciado la reanudación de su vuelo a Maracaibo, en el estado Zulia, la única frecuencia que mantenía activa hacia Venezuela y cuya suspensión temporal anunció el sábado, hora s después de que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueran capturados y sacados del país por Estados Unidos bajo cargos de supuesto narcoterrorismo.

El pasado 16 diciembre, Copa notificó que decidió extender hasta el 15 de enero la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de “que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa”.

Fue la tercera extensión de la suspensión de vuelos anunciada por Copa, desde que lo hizo por primera vez a inicios de diciembre.

De acuerdo al secretario de Transporte, Sean Duffy, el pasado sábado 3 de enero, la FAA restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela “en apoyo al Departamento de Guerra para asegurar la seguridad del público en vuelos”.

Así como Copa, todas las aerolíneas internacionales que poseían frecuencia fueron suspendidas por el gobierno venezolano por adherirse a la instrucción de la FAA y solo las compañías venezolanas están volando fuera del territorio nacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.