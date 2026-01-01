Reportan la excarcelación de 87 presos políticos en Tocorón este 1Ene

La madrugada de este 1 de enero se produjeron 87 nuevas excarcelaciones de presos políticos en el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, según datos del Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

A través de una nota de prensa, el comité informó que las excarcelaciones se produjeron a las 3:00 a.m.

“Este logro, que nos llena de alegría, es, sin embargo, insuficiente. Se trata de una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares, y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad”, se lee en el texto.

Las nuevas liberaciones se suman a las ya informadas el pasado 25 de diciembre, cuando el comité reportó 71 y el gobierno dijo que eran 99.

El comité de familiares dijo que el hecho de que se hayan “retomado las excarcelaciones es producto de la lucha de centenares de madres y familiares que se han movilizado, durante más de un año, para exigir justicia y que han encontrado a su paso la solidaridad de personas y organizaciones populares”.

“La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país. Por eso, desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, insistimos en que el país necesita una amnistía general que otorgue libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”, reiteró el grupo.

La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, publicó una lista confirmada con 23 nombres de los excarcelados.

Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- sin embargo, cifras de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón estiman que a la fecha más de mil personas siguen detenidas en Venezuela por motivos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.











































