JEP: Venezuela finaliza el 2025 con más de mil presos políticos

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón afirmó que Venezuela cerrará el año 2025 con 1.041 presos políticos.

A través de su cuenta en X, la organización señaló que el reciente proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro, estuvo “caracterizado por la opacidad estratégica y una línea discrecional de selección que apunta a la aleatoriedad absoluta”.

justicia, Encuentro y Perdón explicó que a pesar de la excarcelación verificada de 71 personas, frente a los 99 anunciadas oficialmente sin soporte técnico, la cifra total de presos políticos no descendió en la misma proporción.

Venezuela cierra 2025 con un proceso de excarcelaciones caracterizado por la opacidad estratégica y una línea discrecional de selección que apunta a la aleatoriedad absoluta. A pesar de la *excarcelación verificada de 71 ciudadanos* —frente a los 99 anunciadas oficialmente sin…

Balance desolador

Para la ONG el balance de presos políticos es “desolador”. Señaló que si bien la excarcelación representa un alivio para esas familias, “877 hombres y 164 mujeres, continúan viendo que su libertad depende de un azar incomprensible y no del debido seguimiento de criterios jurídicos”.

La ONG expresó que a nivel humanitario la situación también es más grave aún. Insistió en que apenas dos de los 91 presos políticos registrados con enfermedades graves hayan sido beneficiados, “expone una indolencia sistémica frente al derecho a la vida y la salud”.

“A esto se suma la injustificable permanencia en prisión de dos adolescentes y 31 adultos mayores, quienes continúan sometidos a un encierro que vulnera convenios internacionales”, se lee en el post.

La ONG mencionó que 42 extranjeros y 49 venezolanos con doble nacionalidad que siguen tras las rejas. Además, que los periodistas y defensores de derechos humanos fueron excluidos en este último grupo de excarcelados.

“Cerrar el año así, con familias rotas por la incertidumbre y presos castigados convierte estas fechas en un recordatorio de la indefensión absoluta del ciudadano frente al poder”, insistió la ONG y recalcó que mientras persista una sola detención arbitraria, continuará con el acompañamiento a las víctimas y sus allegados.

Deseos para 2026

Justicia, Encuentro y Perdón publicó su lista de deseos para el nuevo año que está por comenzar. Para 2026, la ONG pidió que “la voz de quienes sufren sea escuchada, que sus derechos sean respetados y que la esperanza de libertad y justicia se haga realidad”.

“Que ninguna madre vuelva a esperar noticias de un hijo preso por pensar distinto. Que ninguna familia siga buscando respuestas que nunca llegan. Que quienes alzaron la voz puedan volver a casa, abrazar sin miedo y reconstruir sus vidas”, fueron parte de los deseos de la organización defensora de derechos humanos.

En esta Navidad y de cara al fin de año, nuestro deseo es que la voz de quienes sufren sea escuchada, que sus derechos sean respetados y que la esperanza de libertad y justicia se haga realidad



Que ninguna madre vuelva a esperar noticias de un hijo preso por pensar distinto.…

