La perla salarial de Maduro: “mi sueldito de presidente es de dos petros”

Este lunes, 29 de diciembre, Nicolás Maduro aseguró que su salario como presidente es de apenas dos petros mensuales, lo que equivale a 120 dólares aproximadamente.

“Yo no he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro, donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara, yo gano dos petros, dos petros”, expresó durante un acto público en la parroquia Macarao en Caracas.

El gobernante bromeó sobre el manejo de sus finanzas personales y señaló a su esposa, Cilia Flores, de disponer del dinero antes de que él pueda utilizarlo.

“Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar una cosita”, dijo entre risas. “He cambiado la clave veinte veces, yo no sé cómo ella se entera de la clave. Te dije que te iba a denunciar”, agregó.

Maduro también hizo un comentario sobre los aguinaldos, retribución económica que se otorga a los trabajadores en el mes de diciembre y aseguró que cuando fue a buscarlos ya no estaban.

“Ahorita me depositaron los aguinaldos, fui a buscarlos rapidito, para tomarme una fría con unos amigos. No pude, no pude. Así que, imagínense ustedes”, concluyó.

Salario mínimo más bajo

Mientras Maduro bromea sobre su ingreso mensual, el salario mínimo de los trabajadores venezolanos permanece fijado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que equivale a menos de un dólar, calculado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el costo de la canasta alimentaria supera los 500 dólares mensuales, lo que deja a la mayoría de los trabajadores en situación de pobreza extrema.

Cabe recordar que el Petro ya no existe como criptomoneda activa. El gobierno de Venezuela ordenó su cierre definitivo el 15 de enero de 2024, tras el escándalo de corrupción conocido como “PDVSA-Cripto” que involucró a la Sunacrip.

Presidente obrero con debilidad por la alta gama

A pesar de autodefinirse como un “presidente obrero”, Maduro ha mostrado en varias oportunidades posesiones de alto valor que van desde relojes, zapatos, ropa y joyería.

En julio de 2025, se viralizaron imágenes de Maduro intentando ocultar un reloj de lujo durante una transmisión oficial. Expertos y reportes sugieren que posee modelos como el Rolex Day-Date 40 en platino, con un valor estimado de hasta $72,000 USD.

Nicolás Maduro ha mostrado también sus anillos de oro con piedras preciosas, como esmeraldas de alto valor.

Además, el gobernante ha presumido zapatos valorados en más de mil dólares.

Maduro exhibe sin pudor alguno sus zapatos Loro Piana 360 LP Flexy Walk de 1.085 dólares, los más económicos que ha mostrado hasta ahora.



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

