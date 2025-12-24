Iberia y Plus Ultra extendieron hasta el 31 de enero suspensiÃ³n de vuelosÂ 

Hasta el 31 de enero de 2026 prolongaron la suspensiÃ³n de sus respectivos vuelos entre Madrid y Caracas las aerolÃ­neas Iberia y Plus Ultra por recomendaciÃ³n de la Agencia EspaÃ±olaÂ de Seguridad AÃ©rea (AESA), segÃºn fuentes de ambas compaÃ±Ã­as.

Hasta el Ãºltimo dÃ­a del primer mes del aÃ±o que viene, AESA ampliÃ³ su recomendaciÃ³n de no volar hasta Caracas y el sur del Caribe.

De acuerdo a fuentes internas, Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o solicitar el reembolso del importe del boleto aÃ©reo.

SegÃºn agencias internacionales, la intenciÃ³n de la compaÃ±Ã­a es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantÃ­as de seguridad.

Por su parte, Plus Ultra, que confirmÃ³ su intenciÃ³n de prorrogar la suspensiÃ³n al menos hasta el prÃ³ximo 31 de enero, estÃ¡ ofreciendo a sus clientes conexiones entre Madrid y Cartagena de Indias, en Colombia, para despuÃ©s enlazar con Caracas por medio de la aerolÃ­nea Laser.

Asimismo, Air Europa comunicÃ³ tambiÃ©n la ampliaciÃ³n de la suspensiÃ³n de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta al menos el prÃ³ximo 18 de enero.

Regularmente, Iberia opera cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas, Air Europa mantiene la misma cantidad y Plus Ultra cuenta con cuatro frecuencias, una de ellas entre Tenerife y el aeropuerto internacional de MaiquetÃ­a.Â

La tensiÃ³n entre Caracas y Washington motivÃ³ que autoridades aeronÃ¡uticas de Estados Unidos recomendaran en noviembre evitar el sobrevuelo del cielo venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido estÃ¡ siendo publicado teniendo en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.