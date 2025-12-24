Iberia y Plus Ultra extendieron hasta el 31 de enero suspensiÃ³n de vuelosÂ 

Hasta el 31 de enero de 2026 prolongaron la suspensiÃ³n de sus respectivos vuelos entre Madrid y Caracas las aerolÃneas Iberia y Plus Ultra por recomendaciÃ³n de la Agencia EspaÃ±olaÂ de Seguridad AÃ©rea (AESA), segÃºn fuentes de ambas compaÃ±Ãas.
Hasta el Ãºltimo dÃa del primer mes del aÃ±o que viene, AESA ampliÃ³ su recomendaciÃ³n de no volar hasta Caracas y el sur del Caribe.
De acuerdo a fuentes internas, Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o solicitar el reembolso del importe del boleto aÃ©reo.
SegÃºn agencias internacionales, la intenciÃ³n de la compaÃ±Ãa es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantÃas de seguridad.
Por su parte, Plus Ultra, que confirmÃ³ su intenciÃ³n de prorrogar la suspensiÃ³n al menos hasta el prÃ³ximo 31 de enero, estÃ¡ ofreciendo a sus clientes conexiones entre Madrid y Cartagena de Indias, en Colombia, para despuÃ©s enlazar con Caracas por medio de la aerolÃnea Laser.
Asimismo, Air Europa comunicÃ³ tambiÃ©n la ampliaciÃ³n de la suspensiÃ³n de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta al menos el prÃ³ximo 18 de enero.
Regularmente, Iberia opera cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas, Air Europa mantiene la misma cantidad y Plus Ultra cuenta con cuatro frecuencias, una de ellas entre Tenerife y el aeropuerto internacional de MaiquetÃa.Â
La tensiÃ³n entre Caracas y Washington motivÃ³ que autoridades aeronÃ¡uticas de Estados Unidos recomendaran en noviembre evitar el sobrevuelo del cielo venezolano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido estÃ¡ siendo publicado teniendo en consideraciÃ³n las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃs.