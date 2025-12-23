Rusia negó que haya ordenado evacuación de su embajada 

El Ministerio de Exteriores de Rusia negó que haya ordenado la evacuación de su sede diplomática en Venezuela en el marco de las crecientes tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de los Estados Unidos.

“La información difundida por la agencia Associated Press sobre la supuesta evacuación de la Embajada en Venezuela es mentira”, dijo un portavoz de la diplomacia rusa en declaraciones a la agencia TASS.

De acuerdo al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, la situación en torno a Venezuela es “potencialmente muy peligrosa”.

“El presidente (Vladímir) Putin habló recientemente por teléfono con el presidente (Nicolás) Maduro. Por supuesto, hacemos un llamamiento a todos los países de la región para que actúen con cautela y eviten cualquier evolución impredecible de la situación”, aseguró Peskov.

Desde septiembre de este año, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se han agravado, primero con el emplazamiento de una tropa naval estadounidense cerca de las aguas territoriales, posteriormente con el hundimiento de lanchas de presuntos narcotraficantes y recientemente con el bloqueo y la incautación de buques petroleros en el mar.

La Casa Blanca aseguró que el objetivo de su ofensiva es frenar la entrada de drogas a Estados Unidos y que la designación como organización internacional terrorista del Cartel de los Soles persigue autorizar al gobierno estadounidense a defenderse legítimamente de esa amenaza.

Apenas comenzó el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, Rusia, aliado estratégico del chavismo, llamó a no dejarse llevar por las provocaciones de Occidente.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.