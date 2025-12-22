Secretaria Nacional de Estados Unidos: “Maduro tiene que irse”

“Tiene que irse”, dijo en una entrevista con la cadena Fox News, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, refiriéndose a Nicolás Maduro.

La funcionaria hizo las declaraciones mientras Estados Unidos incrementa la presión militar, política y económica sobre Venezuela con la confiscación en el mar Caribe de buques que transportan crudo venezolano.

“No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo”, dijo.

Noem insistió en que el Gobierno de Maduro utiliza los dólares provenientes del negocio petrolero para propagar drogas que están matando a la próxima generación de estadounidenses.

“Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas”, aseveró.

El bloqueo petrolero fue ordenado luego de tres meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, en el que han interceptado embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el régimen madurista.

Desde la Casa Blanca acusan a Maduro y a sus acólitos de estar vinculados con el Cartel de los Soles.

Después de una conversación que sostuvieron Maduro y Trump a finales de noviembre, la Secretaría de Estado liderada por Marco Rubio calificó al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional.

En la acción bélica en el Caribe y el Pacífico, el Comando Sur de los Estados Unidos ha hundido más de veinte embarcaciones y matado alrededor de 80 personas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.