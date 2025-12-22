Denuncian desconocimiento del paradero de líder sindical José Elías Torres

Luego de más de 20 días de incertidumbre, Mario Elías Torres, hijo del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, denunció que desconoce el paradero de su padre.

“Nuestra familia ha recorrido fiscalías, tribunales y todos los centros de detención sin recibir ninguna información, nunca ha sido presentado ante un juez”, denunció Torres en un video difundido en X por varias ONG.

Torres aseveró que su padre fue detenido sin orden judicial por lo que exigió al Estado informar dónde se encuentra.

“No sabemos dónde está ni cuál es su estado físico o de salud”, aseguró Torres, quien agregó que su padre padece hipertensión arterial, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca y fue operado de la columna vertebral.

Torres expresó que su padre necesita atención diaria y exigió a las autoridades permitir la entrega de medicinas, además de respetar los derechos humanos del líder sindical de 74 años de edad.

Aseguró que, hasta la fecha, desconocen por qué razón fue detenido y añadió que su padre ha sido un defensor de los trabajadores y jubilados venezolanos y de sus familias, además de denunciar abusos y atropellos.

Torres pidió no solo libertad para el líder de la CTV, sino para todos los presos políticos.

El pasado viernes 19 de septiembre, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la detención de Omar Escalante, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Carabobo (Fetracarabobo).

La organización informó que el dirigente fue arrestado en Caracas luego de presentarse voluntariamente.

“Cumpliendo con una medida cautelar de presentación que mantenía desde el año 2017, ante un tribunal militar en Fuerte Tiuna”, expuso la organización en X.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.