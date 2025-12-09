Organizaciones denuncian traslado arbitrario de presos políticos

Traslados arbitrarios y sin previo aviso de presos políticos a distintas cárceles del país denunciaron diversas organizaciones civiles y partidos.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó este lunes en su cuenta de X que recibieron varios reportes de movimientos de presos políticos a prisiones comunes sin autorización de abogados ni familiares.

De acuerdo a la organización no gubernamental, familiares de presos políticos se enteraron de los traslados al acudir a los centros de reclusión para entregar alimentos e insumos básicos

“Este patrón persistente de traslados intercarcelarios arbitrarios, ejecutados sin orden judicial y sin notificación adecuada a las familias ni a los abogados de confianza, constituye una grave violación a los estándares nacionales e internacionales”, subrayó JEP en su cuenta.

La ONG exhortó a las autoridades a dar información sobre el paradero de las personas trasladadas, así como a garantizar su seguridad.

La organización recordó que cualquier movimiento entre centros de reclusión debe contar con una autorización judicial, justificación legal y notificación inmediata a familiares y representantes legales.

Por su parte , el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) también denunció nuevos traslados arbitrarios de presos políticos encarcelados en Caracas. “Familiares y abogados no fueron informados de esta situación. Basta de injusticias”, escribió la organización en X, en torno a una publicación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) donde los familiares del periodista Rory Branker, detenido el pasado 20 de febrero, informaron sobre su traslado a un destino desconocido sin aviso previo.

Previamente, Voluntad Popular reportó el traslado del activista político Aldo Rosso, detenido hace 16 meses, desde la sede de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara hasta la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.