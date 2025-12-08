Gendarme argentino cumplió un año preso en Venezuela

A través de un comunicado oficial, el gobierno argentino reiteró su rechazo a la detención ilegal y desaparición forzada del gendarme argentino Nahuel Gallo, tras cumplirse un año de su detención.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Seguridad Nacional, el caso de Gallo constituye “una flagrante violación del derecho internacional”.

Según la misiva, el cabo primero de Gendarmería Nacional, permanece detenido en Venezuela sin garantías judiciales, acceso a sus familiares y bajo una situación calificada como arbitraria e injustificada.

Para el gobierno del presidente argentino Javier Milei, la retención de Gallo por parte de las autoridades venezolanas no solo es ilegal, sino que además encuadra en un claro caso de desaparición forzada.

“El gobierno argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, expresó el comunicado.

De acuerdo a la cancillería argentina, se han hecho varios esfuerzos para lograr la liberación de Gallo como presentar su caso en la Corte Penal Internacional (CPI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Gallo fue capturado el pasado 8 de diciembre de 2024 en la frontera colombo-venezolana cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para reencontrarse en Caracas con su esposa e hijo.

Desde su detención permanece recluido en cárcel de El Rodeo, acusado de supuesto terrorismo y espionaje.

“Nunca pensé que íbamos a llegar al 8 de diciembre. Y no quiero que llegue el 24 y que mi hijo pase otra Navidad sin su papá. Necesito que esto termine ya”, declaró María Alexandra Gómez, esposa de Gallo,

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.