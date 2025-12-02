Celebrarán en el mundo entrega de Nobel de la Paz, menos en Venezuela 

El venidero sábado 6 de diciembre, en al menos una veintena de países, exceptuando por supuesto Venezuela, el partido Vente Venezuela planea organizar una celebración para festejar la entrega del premio Nobel de la Paz a la líder opositora, María Corina Machado.

“Incertidumbre y la escalada represiva en Venezuela no permite aún anunciar concentraciones dentro del país, hasta tanto no se pueda garantizar la seguridad de las personas que se movilizarían”, expusieron voceros del equipo de Comunicaciones del partido que lidera Machado.

En al menos 20 ciudades de España, incluyendo Madrid y Barcelona, dos de Colombia (Medellín y Bogotá) y un par de Brasil (Boa Vista y Brasilia), otro de Argentina (Buenos Aires y Córdoba), venezolanos saldrán a la calles a celebrar el galardón que recibirá su compatriota el 10 de diciembre de Oslo, Noruega.

También se han convocado reuniones en Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Hungría, Suecia y Reino Unido.

“Aún faltan cinco días y esperamos que las condiciones cambien para que los venezolanos también puedan sumarse a este reconocimiento que es de toda la población”, precisó la formación.

La coalición expuso que la convocatoria forma parte de un movimiento denominado “El Nobel es nuestro”.

“Ese día marchamos para acompañar el Premio Nobel de la Paz y recordarle al mundo que la lucha de Venezuela por la libertad sigue viva. El reconocimiento no pertenece a una persona, sino a un país entero y busca transformar el premio «en un megáfono global que proyecte la causa venezolana”, subrayó el partido de Machado.

Vente Venezuela aseveró que mientras el gobierno de Nicolás Maduro intenta silenciar el logro de Machado dentro del territorio, la diáspora de Venezuela será el motor para amplificar el mensaje en el mundo.

El Comité del Nobel noruego declaró recientemente que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, en declaraciones al canal público NRK, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró que se trata de un viaje peligroso.

“Porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”.

Machado declaró al diario noruego Dagens Næringsliv que para poder viajar a ese país Venezuela debía ser libre y mientras Maduro se mantenga en el poder su seguridad está comprometida.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.