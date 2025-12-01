Trump dijo que suspensión de decisiones sobre peticiones de asilo puede durar mucho tiempo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la suspensión de decisiones sobre peticiones de asilo “no tiene límite de tiempo y puede durar mucho tiempo”.

“No queremos a esas personas de diferentes países que no son amigables con nosotros y de naciones que están fuera de control. Ya tenemos suficientes problemas”, dijo el mandatario.

Trump asomo que no se trata de generalizar.

“No creo que todos sean del Tercer Mundo, pero en muchos casos sí lo son. No son buenos países. Son países plagados de crimen. Son países que no hacen un buen trabajo. Francamente, no necesitamos que su gente venga a nuestro país a decirnos qué hacer”, indicó.

Trump, quien ha usado con frecuencia a Somalia como ejemplo de un país no apto para que sus ciudadanos emigren a Estados Unidos, insultó a la congresista demócrata Ilhan Omar, quien emigró hace más de décadas de esa nación y actualmente posee el estatus de refugiada.

El mandatario estadounidense reiteró su amenaza de revocar la nacionalidad a algunos ciudadanos estadounidenses.

“Si tengo el poder para hacerlo, no estoy seguro de tenerlo, pero si lo tengo, quitaría nacionalidades, absolutamente”.

Luego del tiroteo a miembros de la Guardia Nacional la semana pasada en Washington, Trump ha intensificado su ofensiva antimigratoria.

Dicho tiroteo fue protagonizado por Rahmullah Lakanwal, un ciudadano afgano que llegó a Estados Unidos en 2021, solicitó asilo en 2024 bajo un programa implementado por el expresidente demócrata Joe Biden y lo obtuvo en abril de 2025 durante el actual mandato de Trump.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.