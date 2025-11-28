Venezolanos ingresaron a lista de revisión rigurosa de green cards en Estados Unidos 

El Gobierno de Estados Unidos incluyó a venezolanos y cubanos en la lista de 19 nacionalidades de “países de preocupación” a los cuales someterá a una revisión rigurosa de sus tarjetas de residente, o green cards, confirmó a agencias internacionales el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés).

Tras un tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington, el USCIS compartió en un correo electrónico el decreto que firmó el presidente Donald Trump en junio para prohibir o restringir los viajes desde 19 países.

La orden ejecutiva prohíbe, por “seguridad nacional”, el ingreso de ciudadanos de 12 países a territorio estadounidense además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La nueva revisión fue anunciada por el director del USCIS, Joseph B. Edlow, luego del ataque en Washington que dejó a una persona muerta y otra herida, ambas pertenecientes a la Guardia Nacional.

Se presume que el presunto responsable es un ciudadano de nacionalidad afgana.

“Bajo la dirección del @POTUS (el presidente de Estados Unidos), he ordenado una revisión rigurosa, a gran escala, de cada tarjeta de residente de cada extranjero de cada país de preocupación”, informó Edlow en su cuenta de X.

Trump culpó del incidente a las políticas migratorias implementadas por su antecesor, el demócrata Joe Biden.

“La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial y el pueblo estadounidense no cargará con el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la anterior administración”, concluyó Edlow.

Trump ha impulsado la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa de parole humanitario para venezolanos, cubanos y haitianos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.