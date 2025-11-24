Petro dijo que no apoya a Maduro, pero tampoco una invasión

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que no apoya la gestión de Nicolás Maduro, pero tampoco una invasión a Venezuela.

“Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, escribió el mandatario neogranadino en su cuenta de X.

El mandatario colombiano expresó que las amenazas militares y el despliegue ofensivo en el mar Caribe obedecen a intereses económicos, especialmente el petróleo venezolano.

“Esa es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela”, escribió Petro. Petro dijo que luego de una eventual incursión armada en Venezuela se desplomarán los precios internacionales del crudo.

“Y el petróleo será monopolio árabe, Estados Unidos quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos”.

Ecopetrol, la empresa colombiana de crudo, tuvo una ganancia de 692,5 millones de dólares en el tercer trimestre del año, 42% más que en el segundo.

“Los que aplauden la invasión, lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de hermanos venezolanos en nuestro territorio”, manifestó Petro.

En una entrevista concedida a la cadena Fox News, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvo que un conflicto en Venezuela podría significar energía barata para el resto del mundo.

“Creo que hay muchas posibilidades de que, si algo ocurre en Rusia y Ucrania, si algo ocurre en Venezuela, veamos una caída drástica de los precios del petróleo”, indicó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.