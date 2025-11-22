Este sÃ¡bado 22 de noviembre se conociÃ³ que seis aerolÃ­neas cancelaron sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviaciÃ³n civil sobre un “aumento de la actividad militar”.

SegÃºn informaciÃ³n difundida por AFP, Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean,Â la brasileÃ±a GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones.

La AdministraciÃ³n Federal de AviaciÃ³n (FAA) instÃ³ el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aÃ©reo venezolano a “extremar la precauciÃ³n” debido al “empeoramiento de la situaciÃ³n de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.



“Las amenazas podrÃ­an representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicÃ³ la FAA.

Hasta el momento el momento se mantienen operando la panameÃ±a Copa, Air Europa, Turkish y las venezolanas Laser y PlusUltra.

Colombia activa protocolos de seguridad

La AeronÃ¡utica Civil de Colombia (Aerocivil) dijo este sÃ¡bado que estÃ¡ en contacto con las aerolÃ­neas que operan en el paÃ­s para garantizar la seguridad aÃ©rea, luego de que la AdministraciÃ³n Federal de AviaciÃ³n de Estados Unidos emitiera un aviso internacional queÂ instÃ³ a los vuelos comerciales a Â«extremar la precauciÃ³nÂ» al sobrevolar VenezuelaÂ y el sur del mar Caribe.

El aviso, identificado como NOTAM A0012/25, explicÃ³ que el deterioro de las condiciones de seguridad y el incremento de la actividad militar en y alrededor de Venezuela elevan el nivel de riesgo para las aeronaves que operan en esa regiÃ³n.

Por ello, la Aerocivil (Colombia) solicitÃ³ el viernes 21 de noviembre a todas las aerolÃ­neas comerciales que operan rutas que atraviesan o se aproximan al FIR MaiquetÃ­a la entrega de un anÃ¡lisis interno sobre el impacto del aviso en sus operaciones.

Ese anÃ¡lisis, segÃºn la Aerocivil, debe incluir detalladamente las implicaciones en sus itinerarios, los posibles desvÃ­os y las medidas que hayan adoptado para reforzar la seguridad.

La entidad tambiÃ©n recordÃ³ que cualquier ajuste operacional deberÃ¡ respetar el aviso previo mÃ­nimo de 72 horas exigido por la FAA.

La AeronÃ¡utica Civil de Colombia tambiÃ©n recalcÃ³ que la seguridad aÃ©rea es un principio Â«intangible y no negociableÂ». Por ello, mantiene una coordinaciÃ³n constante con las aerolÃ­neas para garantizar que, mientras se evalÃºan las implicaciones de la alerta internacional, se proteja a los pasajeros y tripulaciones bajo los mÃ¡ximos estÃ¡ndares internacionales.

Las tensiones entre EEUU y Venezuela se mantienen tensas, pues NicolÃ¡s Maduro afirma que la administraciÃ³n de Trump pretende invadir el paÃ­s para hacerse de los recursos de la naciÃ³n, al tiempo que las fuerzas militares estadounidenses aseguran que su operativo es contra el trÃ¡fico de drogas que sale desde el sur hacia su territorio.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha aniquilado mÃ¡s de 20 lanchas que supuestamente transportaban drogas. En esos operativos han fallecido mÃ¡s de 80 personas.



*Con informaciÃ³n de TC y EN

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.

