“Gobierno de transición compartido”: Petro insiste en su propuesta para Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso un “Gobierno de transición compartido” en Venezuela para solucionar el conflicto y evitar una intervención extranjera.

“Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y pueda abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas”, posteó Petro a través de su cuenta en X, sin ofrecer mayores detalles.

En su post en X, el mandatario colombiano recordó sus iniciativas en la mediación del conflicto “buscando un diálogo nacional en Venezuela” con el expresidente estadounidense Joe Biden.

“La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes. Sin embargo, no se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina”, dijo.

El mandatario añadió que tampoco “le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones no fueron libres. Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”.

Participé activamente buscando un diálogo nacional en Venezuela, y medie algo entre el gobierno de Maduro y el de Biden, antes de elecciones.



Se reunieron en Bogotá los gobiernos de Europa, EEUU, Venezuela y Colombia e hizo presencia la oposición venezolana



Niegan apoyar salida negociada

El Gobierno de Colombia negó también que apoye un plan para una salida negociada del poder de Maduro, luego de una entrevista de la canciller de Colombia, publicada el miércoles, en la que habló de esa posibilidad y se mostró a favor de un eventual plan para un cambio de gobierno en el país vecino.

“La información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller (Rosa) Villavicencio Mapy en la entrevista”, dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

El Gobierno de Colombia “no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela”, agrega el texto, que habla de “información descontextualizada” en medios de comunicación.

Villavicencio, según los audios publicados por Bloomberg, declaró en Madrid que Maduro podría aceptar un planteamiento de ese tipo. Aunque no profundizó sobre la postura de Bogotá, la canciller afirmó que “sería lo más sano” y aseguró que Maduro “estaría por aceptarlo”.

Las especulaciones sobre un acuerdo transcurren en medio de declaraciones de Maduro y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un posible diálogo entre Caracas y Washington.

El lunes, Trump dijo que conversaría con Maduro “en algún momento”, y el líder chavista respondió horas después: “Cualquiera que quiera hablar con Venezuela hablará cara a cara”.

*Con información de CNN y EU

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

