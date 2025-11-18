El Mañanero del 18 de noviembre: ¿Machado asistirá a Oslo para recibir el Nobel?

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 18 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

A poco menos de un mes para la ceremonia de entrega de los premios Nobel, se desconoce si la líder opositora María Corina Machado viajará a la ciudad noruega de Oslo para recibirlo.

El pasado viernes 14 de noviembre, el Comité del Nobel expuso que la venezolana se trasladará a Europa para recibir el galardón el venidero 10 de diciembre.

“Se trata de un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”, dijo el líder del Comité, Jorge Watne Frydnes.

“Esperamos que pueda regresar y continuar el importante trabajo en Venezuela”, agregó.

Recién salido del horno: otras noticias del día

“Ellos quieren hablar”: Trump ahora dice que es posible hablar con Maduro

Madre de preso político exige fe de vida por denuncias de torturas

Periodistas Luis López y Gabriel González cumplen 17 meses tras las rejas

Comer sigue siendo un reto: la cruda realidad alimentaria en Venezuela

PNB y Saime fiscalizan hoteles en tres estados del país

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Un tribunal de Singapur condenó a nueve días de cárcel a un ciudadano australiano que se abalanzó sobre la actriz y cantante Ariana Grande durante el estreno asiático de la película “Wicked: For Good”.

El hombre, identificado como Johnson Wen, saltó una valla y corrió hacia la artista. Johnson Wen es famoso por invadir escenarios. Protagonizó antes incidentes similares en shows de Katy Perry, The Weeknd y The Chainsmokers, e incluso, interrumpió la final de 100 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

#Viral | 😳 Ariana Grande es sorprendida por un fan en la premiere de "Wicked: for good"



👉 Un hombre saltó la valla de seguridad y fue corriendo a saludar a Ariana Grande. Los guardias actuaron rápidamente y socorrieron a la cantante estadounidense, quién se vio bastante… pic.twitter.com/ytIbLy2f1P — Radio Ñandutí (@nanduti) November 14, 2025

Azuquita pa’l café

Un impresionante video del Salto Ángel se viralizó en la red social X. Lo compartió una cuenta que difunde información sobre ciencia y arte en el mundo con casi cinco millones de seguidores.

Entre los comentarios de respuesta al video, uno de los usuarios expresó: “El Salto Ángel es impresionante. Parece como si la tierra hubiera decidido verter agua directamente del cielo. Es uno de esos lugares que te recuerdan lo salvaje y espectacular que puede ser la naturaleza sin siquiera intentarlo. Sin duda, una visita obligada”.

Angel Falls in Venezuela, the highest uninterrupted waterfall in the world.



pic.twitter.com/bZjEni1lSY — Science girl (@sciencegirl) November 16, 2025

