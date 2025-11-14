El Mañanero del 14 de noviembre: Libertad de internet en Venezuela va como el cangrejo 

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del viernes 14 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

La organización Freedom House aseguró que Venezuela experimentó uno de los retrocesos más significativos en cuanto a derechos informativos en 2025.

En su informe de este año, el organismo expuso que la libertad en internet continúa deteriorándose en el país.

De acuerdo a Freedom House, junto a Kenia y Georgia, Venezuela se encuentra en la cola en lo que se refiere a acceso información en plataformas webs.

Lea el trabajo completo acá

Recién salido del horno: otras noticias del día

Capriles: “Los pendejos son los que caen en un conflicto bélico”

La COP de las niñas y los niños: madres y jóvenes muestran que el futuro no puede esperar

SNTP exige atención médica inmediata para el reportero y preso político Omario Castellanos

Nadie fue acusado tras operativo nocturno contra migrantes en edificio de Chicago

Elio Casale: “El humor es una forma de comentar lo que el poder no quiere que se diga”



Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

La banda Rawayana y Akapellah ganaron anoche un Grammy Latino en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, por la canción “Veneka”.

La animadora Erika De La Vega, junto al vocalista de la agrupación “Beto” Montenegro y el rapero Akapellah, ofreció un discurso repleto de identidad venezolana.

“Esta noche no venimos a celebrar una canción, venimos a celebrar un sentimiento profundo que nació de la valentía, la pasión, la determinación y el amor de las mujeres venezolanas”, dijo De La Vega.

Por su parte, la violinista venezolana Daniela Padrón junto con la agrupación Kerreke, obtuvo el premio al Mejor Álbum Folklórico por Joropango.

Gustavo Dudamel ganó en la categoría Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea junto con la compositora Gabriela Ortiz por “Revolución Diamantina”.

Y “Aguacero” de Luis Enrique y C4 Trío obtuvo el Latin Grammy a Mejor Canción de Raíces.

Azuquita pa’l café

El combinado de fútbol de Venezuela jugará este viernes 14 de noviembre frente a Australia sin figuras como José “El brujo” Martínez, Jon Aramburu y Yeferson Soteldo y con la mira puesta en el Mundial de 2030, según el DT interino, Fernando Aristeguieta.

Venezuela jugará su segundo amistoso tras la eliminación del Mundial 2026. En la primera cita cayeron 1-0 ante Argentina el pasado 10 de octubre.

La ñapa (recomendamos…)

Este jueves llegó a las carteleras de cine venezolanas la película “El Sobreviviente” con Glen Powell y dirigida por Edgar Wright.