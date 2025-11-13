Capriles: “Los pendejos son los que caen en un conflicto bélico”

El exgobernador del estado Miranda y futuro diputado de la Asamblea Nacional, Henrique Capriles Radonski, condenó durante una transmisión en X cualquier intervención militar en Venezuela y abogó por una solución política y negociada.

“No creo en una solución bélica, el éxito de un militar es evitar la guerra, no hacerla. ¿Quién cae en un conflicto armado? Los pendejos. No vamos a ver a ningún enchufado en la primera fila. Maduro quiere que uno se sacrifique para defenderlo a él”, dijo el dos veces candidato presidencial.

Este martes llegó a Latinoamérica el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo con capacidad para 4500 tripulantes y 70 aviones, como parte del despliegue militar que mantiene la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde agosto de este año en una supuesta lucha contra los cárteles del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Por otro lado, el gobierno de Maduro anunció un presunto despliegue de 200 000 militares y sistemas de defensa para enfrentar “amenazas imperiales”.

Maduro ordenó crear comandos de defensa integral con militares, funcionarios públicos y ciudadanos para “estar preparados en caso de una lucha armada”.

“La solución en Venezuela no es militar sino política, la democracia es fundamental. El autoritarismo es malo, la democracia con todos sus bemoles sigue siendo el camino”, sentenció Capriles.

El exmandatario regional aseguró que ninguna persona en la oposición habla con militares.

“Quien les diga que tiene comunicación con militares, está mintiendo”.

Capriles aseguró que no posee contacto con nadie del equipo de Trump y hay gente que lo adula a toda costa.

“A cualquier cosa que dice le buscan la vuelta. Si luchan tanto por la defensa de los venezolanos ¿Por qué eliminaron el TPS?”, preguntó.

El conflicto actual es económico

Para el excandidato presidencial en cualquier país del mundo ya hubiera renunciado el ministro de la economía, donde la moneda nacional pierda el 3% de su valor en una semana.

“El tema económico es el que ocupa a la gran mayoría de los venezolanos. La gente en la calle no habla de guerra, sino de anaqueles repletos de comida que no pueden comprar”.

El exgobernador aseveró que en Venezuela nadie quiere tener bolívares.

“El gobierno no ha podido parar la devaluación y lo peor es que nunca le dijeron a nadie por qué se acabó la estabilidad cambiaria”.

Capriles sentenció que la única forma de subsistir que tiene un comerciante es aumentar los precios constantemente.

“¿Cómo se recupera un inventario así? La respuesta es con inflación. El tema es que la capacidad de compra del venezolano ya no es la misma. ¿Cuánto dinero hay que traer en el bolsillo?. Vivir en un apartamento no es símbolo de riqueza. Cuando vemos a dos adultos mayores en una urbanización del este de Caracas a veces no tienen ni para comer”.

El excandidato indicó que el propio gobierno chavista se contradice cuando afirma que está en guerra, pero que Venezuela vive una situación de normalidad con una Navidad adelantada.

“Los responsables de la economía dicen que el crecimiento económico fue de 8,78% en el tercer trimestre del año, mientras el aparato de propaganda del gobierno todo el día está hablando de guerra. Dudo que quienes trabajan en Venezolana de Televisión no sufran por las crisis, pareciera que viven Narnia, si yo estuviera en sus pantalones diría la verdad”, recalcó Capriles.

El diputado electo a la AN de corte oficialista dijo que las si cifras de supuesto crecimiento económico que sostiene el gobierno fueran reales, lo más lógico es que hubiese un aumento de salarios y pensiones.

“Se nota que viven en una burbuja. Lo que hace es manipular diciendo que peor estábamos cuando había bachaqueros. Hoy deberíamos estar exportando cinco millones de barriles de petróleo diarios y a duras penas llegamos a un millón”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.