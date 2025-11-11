Acnur: Éxodo de venezolano no se ha incrementado con operación militar estadounidense

De acuerdo a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el éxodo de venezolanos se mantiene estable, pese a la operación militar contra el narcotráfico que ha desplegado Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico que ha dejado más de 70 muertos.

“No hemos visto un aumento significativo de venezolanos saliendo de su país”, dijo en una entrevista a una agencia internacional el alto comisionado de Acnur, Filippo Grandi, quien participa en la trigésima conferencia climática mundial (COP30) en la ciudad brasileña de Belem.

El italiano expresó que la salida de venezolanos sigue por diferentes razones, pero insistió que no ha observado incremento alguno en vista de los ataques a supuestas narcolanchas que lleva el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde inicios de septiembre de este año.

Apenas este lunes 10 de noviembre ocurrieron dos ataques en aguas del Pacífico oriental, de acuerdo al Comando Sur estadounidense, que dejaron un saldo de seis fallecidos.

“Sinceramente, esperamos que todas las diferencias entre los países puedan resolverse de manera pacífica porque no necesitamos otro conflicto en esta región, ni aquí, ni en el mundo, dicho sea de paso”, dijo el diplomático europeo.

Trump acusó a Nicolás Maduro de ser cabecilla de una organización criminal internacional que envía drogas a los Estados Unidos, tesis que el chavismo ha negado y enfatizado que la ofensiva se trata de un pretexto para invadir territorio venezolano.

El mandatario estadounidense también señaló al presidente de Colombia, Gustavo Petro de narcotraficante.

Petro dijo recientemente que ninguna de las víctimas de los ataques estadounidenses eran narcotraficantes.

De acuerdo a Acnur, cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida y protección, especialmente luego de las protestas de 2017 donde se registraron más de 160 muertes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.