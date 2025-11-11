El Mañanero del 11 de noviembre: La excarcelación de Diego Sierralta llegó tarde 

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes 11 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Luego que Runrun.es publicara en su sección “DDHH Olvidados” el caso de Yenny Barrios, expresa política y paciente oncológica del estado Lara, quien falleció esperando la liberación de su hijo Diego Sierralta, este fue excarcelado.

Pese a que organizaciones y familiares pidieron una medida humanitaria, Sierralta no pudo despedirse en vida de su madre. Lo excarcelaron luego que esta murió y pudo asistir entre lágrimas e impotencia al sepelio.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Petro dijo que ninguna de las víctimas de ataques a “narcolanchas” es narcotraficante

Cifra de presos políticos extranjeros se ubica en 85

Oposición pide a EEUU revisar fin de TPS para venezolanos

Periodista Julio César Balza cumple 10 meses detenido y con sus derechos vulnerados



Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Leo Messi hizo ilusionar a los parciales del Barcelona FC al postear una foto en IG en el Spotify Camp Nou.

Aprovechando que estaba citado para la concentración de la selección de Argentina en Alicante, el 10 visitó el campo donde alcanzó la gloria.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, escribió el de Rosario en sus redes.

Por su parte, la directiva del Barsa dijo que no fue notificada de la visita del campeón del mundo.

Azuquita pa’l café

La cantante Dua Lipa sorprendió a sus fanáticos co su fluidoespañol. En el marco de su Radical Optimism Tour, la artista desató el furor en el estadio de River Plate la noche del viernes 7 de noviembre al interpretar el icónico tema de Soda Stereo, “De Música Ligera”.

Al igual que lo hizo Chris Martin de Coldplay, Dua Lipa se embolsilló a quienes asistieron al estadio de River interprentando una de las canciones más icónicas del rock en español.

La ñapa (recomendamos…)

Ya comenzó la preventa en cines venezolanos para la película Wicked: Por Siempre, la segunda parte de la cinta protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. El largometraje que se estrenará el 21 de noviembre es una adaptación del musical de Broadway, basado en la novela de Gregory Maguire, que a su vez es una reinterpretación de El Mago de Oz.