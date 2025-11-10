Cifra de presos políticos extranjeros se ubica en 85

De acuerdo a un boletín emitido este sábado 8 de noviembre por la ONG Foro Penal en X, de los 884 presos políticos que hay actualmente en Venezuela, 85 de ellos son extranjeros o poseen doble nacionalidad.

La mayoría de los detenidos tienen nacionalidad española y venezolana (15), seguido por los que cuentan también con pasaporte criollo y colombiano (11), solo colombianos (10), italiano-venezolanos (6) y portugueses-venezolanos (5).

En la cifra de aprehendidos foráneos también destacan tres neerlandeses, dos alemanes, tres argentinos, tres hondureños, dos húngaros, tres argentinos, dos ecuatorianos, par de franceses, dos peruanos y dos ucranianos.

Asimismo hay ciudadanos de nacionalidad checa, chilena, chipriota, cubana, libanesa, paquistaní, guyanesa, iraní, irlandesa, panameña, polaca y rumana.

En el reporte, la ONG detalló que entre quienes se encuentran tras las rejas hay 767 hombres y 117 mujeres. 880 son adultos y hay cuatro adolescentes entre 14 y 17 años.

De los 884, 711 son civiles y 173 militares.

“Este número no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo”, apuntó la ONG.

A comienzos de este mes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, advirtió sobre el aumento de detenciones sin información pública suficiente.

“Esto conlleva a un escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada debido a la opacidad y por la negación del acceso a la asistencia legal”, expuso la ONG.

El grueso de los detenidos fueron capturados después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) decretó como ganador a Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar resultados desagregados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.