Petro dijo que ninguna de las víctimas de ataques a “narcolanchas” es narcotraficante

En el marco de la recién culminada Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó la existencia de traficantes de droga entre las víctimas de los ataques del Comando Sur de los Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacifico.

“No hay ni un solo narcotraficante, lo que hay son obreros de un comercio ilícito que determina al mundo…los narcotraficantes virgen en Dubai, París, Madrid, Miami, Nueva York, viven donde está el lujo, no dónde está el trabajo…ellos (víctimas) son lancheros pobres sin oportunidades en la vida y esto los lleva a ser empleados del narcotráfico que no merecen la muerte, no es cierto que se esté atacando al narcotráfico lanzando misiles sobre lanchas de pobres”, dijo el mandatario neogranadino.

Petro sentenció que la cocaína va en contenedores en los “grandes buques mercantes que pasan de largo y no en las narcolanchas”.

Los ataques a embarcaciones hechos por la Armada estadounidense han cobrado la vida de más de 70 personas desde que empezaron a comienzos de septiembre de este año.

El mandatario se dirigió a su homólogo estadounidense Donald Trum y le advirtió que “como dice la leyenda, el jaguar va a despertar si el águila dorada se atreve a tocar al cóndor”.

“Yo le diría al secretario de estado estadounidense Marco Rubio y a Trump: cuidado porque están atravesando el Caribe de los libertadores, se están metiendo con la patria de Bolívar”.

La Cumbre transcurrió en la ciudad colombiana de Santa Marta con notables ausencias, entre ellas la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien fue representada por la vicepresidenta, Kaja Kallas.

Petro había denunciado previo al cónclave presiones a líderes mundiales por parte de la administración de Trump para desistir de acudir al evento que anteriormente se desarrolló en Bruselas durante 2023.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.