El Mañanero del 10 de noviembre: El gobierno de Maduro difunde propaganda encubierta en X

La red social X sigue bloqueada para millones de venezolanos. Quien quiera acceder a la plataforma dentro del país debe hacerlo usando una VPN o ser usuario de alguno de los pocos proveedores de internet que aún no la restringen. Aunque la censura de X fue anunciada como una medida temporal, en noviembre de 2025 continúa vigente.

A pesar del cerco, X sigue abarrotada de mensajes a favor de Nicolás Maduro. Etiquetas, imágenes y videos de propaganda, presentados como expresión del “clamor popular”, son publicados coordinadamente por cuentas oficialistas en una sucesión de campañas digitales de propaganda que nunca cesaron. X es un espacio de importancia estratégica para el chavismo en el cual continúa presente, al menos de forma no institucional.

Sin embargo, lo que parece un grupo de ciudadanos sin relación con el gobierno de Maduro impulsando propaganda digital es producto, en parte, de una operación de información promovida desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) venezolano. Una coreografía en la cual están involucrados funcionarios del mismo ministerio que censuró la red social en el país.

Recién salido del horno: otras noticias del día

UCV exige al gobierno inmediata y prioritaria atención al tema salarial

Padres del defensor Eduardo Torres piden que sea liberado a seis meses de su detención

Octubre represivo: de la protesta a la persecución quirúrgica

Ni en Tumeremo sabe dónde queda la gobernación del estado Guayana Esequiba

Alerta en El Rodeo: Denuncian castigos, aislamientos y maltratos contra presos políticos

Defiende Venezuela denuncia las dinámicas de la represión estatal en el último trimestre

Lo que rompe en redes

Una venezolana perdió su empleo después de grabar un video en donde le pedía a la estrella argentina del fútbol, Lionel Messi, que le enviara un saludo a su esposo.

En el video que circula en redes sociales, la mujer se muestra emocionada al abrazar a Messi y pedirle un saludo para su pareja. El futbolista, con una sonrisa, respondió: “Pensé que era para tu hijo”.

Sin embargo, la alegría duro poco, ya que después de este encuentro, la venezolana afirma que se emitió un comunicado interno que le impidió continuar trabajando en los estadios donde solía hacerlo.

Azuquita pa’l café

El equipo Tigres de Aragua homenajeó a su ex mánager, Buddy Bailey, quien falleció en Estados Unidos el pasado 26 de septiembre.

Previo al partido ante Águilas del Zulia el pasado sábado 8 de noviembre, el club retiró el número 26 del estratega, quien ganó seis títulos con los bengalíes en la LVBP y uno de la Serie del Caribe.

¡Momento emotivo en Maracay! 🥹



Tigres de Aragua realizó un homenaje a Buddy Bailey, recientemente fallecido, previo al encuentro ante Águilas del Zulia. La organización maracayera retiró el número 26 del mánager estadounidense, quien ganó seis títulos con los bengalíes en la… pic.twitter.com/TQf8LVbp8w — BeisbolPlay (@beisbolplaycom) November 8, 2025

La ñapa (recomendamos…)

Desde “El Cuartico” ofrecen recomendaciones para vencer la flojera… ¿Qué estrategia usas tú?