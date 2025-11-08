Alerta en El Rodeo: Denuncian castigos, aislamiento y maltratos contra presos políticos

Organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han encendido las alarmas sobre un grave deterioro de las condiciones de reclusión en la cárcel de El Rodeo I. Denuncian un patrón de castigos, aislamiento y tortura contra los detenidos.

La organización Familia SOS Libertad calificó la situación como “insostenible” y un “grito de auxilio”. En un comunicado, detallaron que varios detenidos están siendo sometidos a condiciones inhumanas: “Castigados sin la posibilidad de recibir visitas, sin acceso a paquetería, desnudos y esposados”.

La ONG denunció que esta “cruel realidad que viven diariamente es una forma de tortura que atenta contra su dignidad y derechos fundamentales“, y acusó a los funcionarios de implementar “medidas que deshumanizan a las personas, tratándolas como objetos en lugar de seres humanos”.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) respaldó estas denuncias e informó que han recibido reportes de familiares que expresan “profunda preocupación por situaciones de castigo, suspensión de visitas, aislamiento y maltrato hacia algunos de los detenidos, incluyendo golpes, restricción de alimentos y trato humillante”.

Verónica Noya de Sequea, esposa del Capitán Antonio Sequea, confirmó en un mensaje en la red social X que su esposo es uno de los afectados. “Denunciamos castigos, aislamiento y maltrato a presos políticos en El Rodeo. Entre ellos, está el capitán Antonio Sequea. Exigimos respeto a su vida, integridad y dignidad. Basta de abusos”.

Estas denuncias se suman a las reiteradas advertencias de organismos internacionales sobre las condiciones de detención en Venezuela. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM) ha documentado en múltiples informes el uso sistemático de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros de detención del país, señalando patrones de aislamiento severo, golpizas y negación de atención médica y alimentos como métodos de castigo.

Informes de la Misión han identificado específicamente a El Rodeo 1 como uno de los centros donde las condiciones de reclusión pueden constituir tratos crueles. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido en repetidas ocasiones al Estado venezolano que ponga fin a la incomunicación y garantice la integridad de las personas privadas de libertad por motivos políticos.

Ante los nuevos reportes, Justicia, Encuentro y Perdón hizo “un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la integridad física, la vida y la dignidad de todas las personas privadas de libertad, y para que cesen todas las prácticas que puedan poner en riesgo su seguridad y derechos”.

Instaron igualmente a que se tomen medidas inmediatas “que garanticen condiciones seguras y humanas en los centros de reclusión, y reafirmamos que la vida, la integridad y la dignidad de cada persona deben ser siempre respetadas”

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.