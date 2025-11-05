Papa León XIV sobre tensiones Venezuela-EEUU: “Hay que buscar el diálogo”

El Papa León XIV hizo un llamado al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela para resolver el conflicto en el Caribe: “Con la violencia no ganamos”.

En declaraciones ofrecidas a la prensa, frente a su residencia en Castel Gandolfo, en las cercanías de Roma, el sumo pontífice dijo es necesario encontrar soluciones a estos problemas, que afectan a los principales países del mundo, especialmente ante la amenaza latente de una “guerra fría”.

León XIV señaló que un país tiene derecho a tener sus fuerzas armadas para defender y construir la paz, pero que en este caso parece ser diferente. “A cada cinco minutos aumentan las tensiones, hay una nueva noticia de que cada vez están más cerca de las costas venezolanas, el objetivo es buscar el diálogo”.

“Creo que con la violencia no ganamos. Lo que hay que hacer es buscar el diálogo, buscar una forma justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en algún país”, recomendó el papa.

#MUNDO| El papa León XIV criticó el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y advirtió que su cercanía a las costas de Venezuela aumenta las tensiones y no parece tener como objetivo "defender la paz".

Maduro le agradece

Nicolás Maduro le agradeció al Papa León XIV su llamado a la paz en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos que inició el pasado mes de septiembre.

Maduro calificó el pronunciamiento del pontífice como “muy firme y claro” y expresó su gratitud durante un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) transmitido por el canal estatal VTV.

Además del Papa, Maduro reconoció el respaldo de organismos multilaterales como la Oficina de Expertos de Derechos Humanos de la ONU y líderes regionales como el presidente Lula Da Silva.

“Agradezco también a la Oficina de Expertos de DDHH de la ONU por el pronunciamiento en contra de las amenazas y uso de la fuerza militar contra Venezuela”, expresó el gobernante.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

