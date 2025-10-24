Rechazan amenazas de muerte a sacerdote en Guárico y vandalización de iglesia

La violencia política en Venezuela ha escalado hasta profanar la fe. Este jueves, “sujetos sin identificación” irrumpieron en una iglesia católica de El Guafal, estado Guárico, para “generar hechos vandálicos” y amenazar de muerte al presbítero Juan León mientras oficiaba una eucaristía.

La denuncia, hecha pública por el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, expone la escalada de agresiones contra espacios religiosos y sus representantes en un país.

Los atacantes dejaron grafitis en la Iglesia Cuasi parroquia San Juan Pablo II con amenazas de muerte directamente dirigidas al sacerdote Juan Manuel León, de 30 años, quien lleva tres años al servicio de la comunidad. Entre las frases que dejaron rotuladas en la pared que hace fondo al altar del templo, se leía: “M*ldito cura, te vamos a matar, terrorista, fascista, ladrón”.

El monseñor Raúl Ascanio tildó el hecho de “gravísimo” y confirmó que el padre León ha vivido bajo amenaza durante meses: “Hoy amanece el altar mayor con amenazas de muerte hacia el sacerdote (…). Él nos ha llamado y lo ha participado y estamos preocupados por esa amenaza de muerte y directa hacia él, con ofensas horribles”.

El Comité de DDHH de Vente Venezuela repudió los ataques, recordando que “ofrecer palabras de reflexión, llamar a la paz, cultivar valores y principios religiosos […] no debe ser motivo de estigmatización y ataques”.

El Cicpc anunció este 24 de octubre el inicio de las investigaciones, luego de recibir una alerta sobre los hechos.

“Un ataque a la fe”

Primero Justicia condenó el incidente en un comunicado, calificándolo como “una grave agresión contra la fe, la libertad religiosa y la convivencia pacífica de los venezolanos.”

Destacaron la paradoja de que mientras millones celebran con esperanza la canonización de los dos primeros santos del país en el Vaticano, en Guárico, una iglesia es atacada y su sacerdote amenazado de muerte.

“Atacar una iglesia es atacar la fe, la paz y los valores espirituales del pueblo venezolano”, sentenció Primero Justicia, al expresar su solidaridad con Monseñor Raúl Ascanio, el Presbítero Juan León y toda la comunidad católica de Guárico. La recurrencia de las amenazas contra el padre León, que no es la primera vez que las recibe, pone de manifiesto cómo la intolerancia y el odio siguen campando a sus anchas, incluso en los recintos sagrados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.