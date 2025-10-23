Aníbal Garrido: educarse es la única regla para entrar al ecosistema cripto

La acelerada devaluación del bolívar y la consiguiente amenaza al poder adquisitivo han llevado a los venezolanos a una búsqueda constante de mecanismos para proteger su salario. En este contexto, el ecosistema de los criptoactivos ha dejado de ser un nicho de expertos para convertirse en una herramienta de necesidad masiva. Así lo explicó Aníbal Garrido, ingeniero y director de la Academia de Blockchain Trading y Criptoactivos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en una reciente entrevista realizada por Luis Ernesto Blanco para Espacio RunRunes.

Garrido destacó que la alta adopción de criptomonedas en el país no es un fenómeno reciente. De hecho, el reporte global de Chain Analysis ha ubicado a Venezuela consistentemente en los primeros lugares de adopción y volumen transaccional, superando a economías como Argentina, Colombia y México en el continente. El nuevo ímpetu, sin embargo, radica en la incorporación del sector privado y empresarial como players que utilizan las criptomonedas estables (stablecoins) para la cobertura de valor y como medio de pago ante la escasez de divisas.

Para el ciudadano de a pie

El experto trazó una “súper línea diferencial” entre los criptoactivos volátiles (como Bitcoin o Ethereum) y las stablecoins (como USDT o USDC), cuya paridad es uno a uno con el dólar estadounidense. Este último grupo se ha erigido como la herramienta de defensa ideal para el venezolano que cobra en bolívares.

Según Garrido, una persona que reciba su salario en bolívares puede convertir su quincena a una moneda estable en un proceso que solo toma “cinco, diez o quince minutos” a través de una aplicación. “Ya mañana, si el bolívar sigue perdiendo valor, bueno, ya yo al menos estoy tranquilo y al menos entonces la quincena en el día de hoy la resguardé”.

Además, mencionó el auge de aplicaciones locales (como Crixto y Kontigo) que permiten a los usuarios pagar directamente en comercios a través de pago móvil, descontando el saldo en stablecoins y abonando el equivalente en bolívares al comerciante. Esta funcionalidad convierte a las criptomonedas en una herramienta “extremadamente poderosa” para preservar el dinero rápidamente.

La importancia de la confianza

En el análisis de riesgos, el director de la UCAB abordó las billeteras custodiales —aquellas gestionadas por un tercero o exchange, que funcionan como un “banco cripto”—, y que requieren un proceso de identificación del usuario (Know Your Customer, KYC).

Garrido recordó casos notorios de quiebras y pérdidas de fondos, como el de Cuadriga CX (donde el dueño falleció llevándose los accesos al dinero) y el de FTX (declarado en bancarrota). No obstante, contrapuso estos ejemplos con el caso de Bybit, un exchange al que le robaron $1460 millones de dólares y cuyos fundadores optaron por reponer los fondos de su propio bolsillo para garantizar la continuidad de las operaciones y la confianza de los usuarios.

Educarse como única regla

Al cierre, Garrido enfatizó que el principal requisito para ingresar a este ecosistema se resume en una única regla: “Educarse, educarse, y adivina cuál es la tercera: educarse”.

Instó a la audiencia a ver los criptoactivos no como un problema, sino como una solución, y recomendó a los nuevos usuarios seguir tres pasos:

Conocer: Investigar a fondo cómo funciona este tipo de dinero, cómo se resguarda y qué pasa ante un escenario de pérdida o revalorización. Explorar: Probar los dos mecanismos de billeteras. Mencionó las no custodiales o autocustodiales (como Trust Wallet y Exodus Wallet) y las custodiales (como Crixto, Contigo, Binance, Bybit). Consolidar: Usar el conocimiento adquirido para operar completamente en cripto (pagar y vender), sabiendo que esta tecnología es una vía y una alternativa, no un desplazamiento del sistema financiero tradicional.

En esencia, Garrido concluyó que la tecnología blockchain y las stablecoins ofrecen al venezolano una alternativa inmediata para “proteger y resguardar dinero” ante la vorágine inflacionaria, permitiéndoles mantener el valor de sus ingresos en una moneda dura. Sin embargo, reiteró que no es obligatorio participar en ese mercado, simplemente es una alternativa al sistema financiero tradicional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país