El Mañanero del 23 de octubre: qué fue de los protagonistas de la primaria opositora

A dos años de la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, el mapa político venezolano luce irreconocible. Aquel proceso ciudadano —organizado sin apoyo del Estado, bajo amenazas y con una participación que superó los dos millones de votos— marcó un punto de quiebre en la historia reciente de la oposición.

Ahora, mientras algunos de sus protagonistas permanecen presos o en la clandestinidad, otros se han retirado de la escena o incluso cruzaron al bando oficialista. Un puñado resiste desde el país o en el exilio, aferrado a la ruta democrática.

Acción Solidaria celebrará sus 30 años con un concierto lleno de magia y solidaridad

PUD a dos años de las primarias: “Seguimos con la certeza de que Venezuela puede volver a ser libre”

ULA y Fapuv exigen liberación de médico y profesor Pedro Fernández

Suspenden acto masivo por canonización en el Monumental de Caracas

Josep Borrell: “María Corina Machado merece respeto”

Josep Borrell: “Machado merece respeto por los riesgos que ha tomado en su lucha por alcanzar la democracia en Venezuela”.

Nicolás Maduro amenazó al presidente Donald Trump y dijo que tiene más de 5.000 misiles rusos para hacerle frente.

🇺🇸🇻🇪‼️ URGENTE — Maduro amenaza al presidente Donald Trump y dice que tiene más de 5.000 misiles rusos para hacerle frente. pic.twitter.com/6qAoxrzWqB — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 23, 2025

Un gatito comiendo sandía se sorprende al probar que la parte roja sabe mejor que la verde.

Su expresión al darse cuenta de que la parte roja es la buena🤩 pic.twitter.com/68vRqKD8HE — Cultura Literal (@culturaliteral1) October 22, 2025

No te pierdas los eventos gratuitos que se realizarán durante esta semana en Caracas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.