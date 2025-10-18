Al menos 30 detenciones se han producido en lo que va de octubre

Al menos 30 personas han sido detenidas arbitrariamente durante el mes de octubre, denunció Vente Venezuela.

El partido liderado por la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aportó que de la cifra, tres fueron excarcelados y el resto se mantiene bajo arresto.

“Ola represiva desatada por el régimen de (Nicolás) Maduro en los últimos días ha generado al menos 30 detenciones arbitrarias y múltiples allanamientos en los estados Lara, Anzoátegui, Guárico, Vargas, Mérida y Sucre”, escribió en X el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

El Comité informó que entre los detenidos hay miembros de organizaciones políticas, líderes sociales y familiares de dirigentes.

La organización expuso que muchos de los allanamientos se efectuaron de manera violenta y sin orden judicial y las personas son sometidas a desaparición forzada.

“Además, los funcionarios se roban incluso pertenencias que se encuentran en la propiedad, como vehículos y celulares. Todo esto representa una violación a los derechos humanos y fundamentales de estos ciudadanos”, expresó el apendice del partido politico.

Según Vente Venezuela, los últimos tres detenidos son los hermanos y estudiantes universitarios José y Omario Castellanos, y su madre, Blanca de Loaiza, luego de que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su vivienda en el estado Lara este viernes 17 de octubre.

“Desde entonces, se desconoce su paradero y su integridad física. Alertamos a la comunidad internacional de la aplicación del método Sippenhaft contra esta familia. Exigimos información de su paradero y su libertad inmediata”, expuso la organización en X.

DENUNCIA URGENTE: Me informan que a altas horas de la noche,cuerpos represivos del estado,allanaron a la fuerza el hogar de la Sra Blanca Loaiza de la parroquia Concepcion de Barquisimeto. La secuestran a ella,a sus hijos José y Omario Castellanos y otros familiares. Todos… pic.twitter.com/D70LBPaQ9C — Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) October 17, 2025

También en el estado Lara fue aprehendido junto a su madre y su hermano, el estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Yacambú, Omario Castellanos, este jueves 16 de octubre.

“Se los llevaron de su casa, al oeste de Barquisimeto. Castellanos ya terminó la carga académica y espera por su título de Comunicador. Es trabajador del medio digital Soylarense.com”, denunció el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa.

Por su parte, el ex alcalde de Mérida, Carlos García, alertó sobre la desaparición forzada de las abogadas María Inmaculada Ramírez y Charly Cristina Durán, en Tovar.

“Se reportan otras detenciones que aún no han sido denunciadas por temor de los familiares.Exigimos su inmediata liberación y responsabilizamos al régimen por su integridad”, escribió el ex funcionario público en X.

Este sábado 18 de octubre previo a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, activistas desplegaron una bandera y fotografías de los presos políticos en Roma.

Toda Venezuela hoy unida en Roma en defensa de los miles de presos y perseguidos políticos del régimen de Maduro.



A pocas horas de la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, abogamos por su pronta liberación y el milagro que todo el país espera: la libertad… pic.twitter.com/ZsUchbys0U — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 18, 2025

“José Gregorio y la madre Carmen fueron testimonio de compasión y justicia. Hoy estamos frente a una oportunidad para pedir al mundo que acompañe nuestro clamor. Libertad para todos los presos políticos”, exigió el Comité.

De acuerdo al más reciente balance de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 845 presos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.