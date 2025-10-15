Donald Trump confirma que autorizó operaciones de la CIA en Venezuela

Este miércoles, 15 de octubre, el mandatario estadounidense Donal Trump confirmó que autorizó operaciones encubiertas de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) en Venezuela.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, pero sin ofrecer detalles sobre el alcance de la misión, Trump explicó que la decisión se debió a dos razones.

“Autorizo por dos razones, realmente. Número uno, han vaciado sus cárceles hacia Estados Unidos (…) Y la otra son las drogas. Tenemos muchas drogas provenientes de Venezuela y muchas de esas drogas vienen por el mar, pero las vamos a detener por tierra también”, declaró.

Al ser cuestionado sobre si la CIA tenía autoridad para “eliminar” a Nicolás Maduro, el mandatario evadió la pregunta.

“No quiero responder a una pregunta así. No es una pregunta ridícula, pero sería ridículo que yo la respondiera”, dijo entre risas, antes de agregar: “Venezuela está sintiendo la presión, y muchos otros países también”, dijo Trump.

Donald Trump insistió en que no permitirá que “otros países arruinen a Estados Unidos” enviando “a sus criminales y enfermos mentales” por la frontera.

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos mantiene desplegados siete buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear en el sur del Caribe con el objetivo de acabar con los cárteles de la droga.

De acuerdo a la Casa Blanca, 27 personas han muerto en ataques a embarcaciones en el Caribe que transportan supuesta droga a Estados Unidos. Mediante breves declaraciones, Trump ha anunciado el hundimiento con ataques cinéticos de al menos cinco lanchas, aunque pudieran ser seis.

