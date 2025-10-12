“Nuestro próximo premio será la libertad” y otras frases de Machado tras el Nobel de la Paz

Luego de ser designada como la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha tenido una intensa agenda de entrevistas y conversaciones con medios internacionales y también ha enviado varios mensajes en sus perfiles personales, sobre la trascendencia de este galardón y lo que significa para la causa democrática venezolana.

A continuación, un compendio de las frases más relevantes que ha pronunciado Machado en distintos espacios, en las que reconoce al pueblo venezolano e insta al mundo a mantener la mirada en el país para que recupere la libertad y democracia.

“Este premio es para ti”

Esa fue la frase con la que Machado encabezó un video compartido en sus perfiles en redes sociales este 12 de octubre.

“A los que resisten sin odio. A los que aguantan el hambre, el miedo y el silencio, pero nunca dejan de creer. A las madres que siguen esperando a sus hijos. A los que luchan sin descanso, a los que marchan con fe. Este premio es para los que no se rinden nunca, para los que eligen la libertad como camino a la paz cuando todo nos empuja al odio. Es para ti, para mí, para todos”, se escucha decir a Machado en el video , que cierra con un mensaje escrito: “Nuestro próximo premio será la libertad de Venezuela”.

Este premio es para ti… 🇻🇪 pic.twitter.com/XzCpuHypL0 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 12, 2025

“Estamos en el umbral de la libertad y esto es una inyección de energía”

En entrevista con El Mundo de España, Machado insistió en que el Nobel de la Paz pone de nuevo en relieve la situación en Venezuela y la necesidad de un cambio.

“El mundo reconoce la gesta histórica de una sociedad que ha enfrentado a un régimen criminal, perverso y sin escrúpulos que ha destruido durante 26 años las instituciones y familias venezolanas (…) Estamos en el umbral de la libertad y esto es una inyección de energía, respaldo y apoyo en el momento más importante”, consideró.

Otras frases que pronunció Machado en esa entrevista fueron las siguientes:

“El que se haya producido este premio en este contexto envía una señal inequívoca al mundo sobre la naturaleza del régimen, sobre valor de la sociedad venezolana, pero sobre todo, sobre la urgencia de la acción internacional para acompañar nuestra lucha”.

“Le dediqué este premio a todos los venezolanos y a Trump porque él hoy encarna y lidera el apoyo internacional para que una organización criminal, que utiliza una fuente infinita de recursos criminales para perseguir y reprimir a la sociedad venezolana, se quede sin ellos. Las estructuras criminales, en el momento que empiezan a quedarse sin recursos, colapsan. Y tenemos años pidiendo que esto ocurra (…) Y lamentablemente, hay gobiernos que miran para el otro lado, porque ellos han usado los sistemas financieros, incluso de países europeos sobre destino final de esos fondos ilícitos (…) De manera que yo siento que Estados Unidos decidió asumir la posición correcta y consideró que hay que aplicar la ley, porque es un asunto de seguridad hemisférica y regional”.

“Le hemos ofrecido (a Maduro) una negociación desde el primer día (…) Pero si el régimen se opone, iremos a una transición ordenada aún sin negociación”.

“La CPI (Corte Penal Internacional) ha debido emitir sus decisión desde hace muchísimo tiempo, porque tiene suficiente información. De sobra, totalmente documentada, sobre la magnitud de los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Y a veces, cuando la justicia llega muy tarde, no es justa”.

“Una enorme responsabilidad, un compromiso”

María Corina Machado declaró al medio español El País que el Nobel de la Paz que le otorgaron, es una “gran responsabilidad” y un compromiso “no solo con Venezuela, sino con el mundo entero”.

“Me abruma, yo soy una de un movimiento de millones, siento que es un poco injusto que se personifique alrededor de una figura cuando tenemos presos políticos, nueve millones de exiliados, miles de asesinados, más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales desde que llegó Chávez al poder. Aquí hay un país que ha dado hasta la vida misma por la libertad. Lo asumo como un reconocimiento a los venezolanos en el momento más importante de nuestra vida republicana”, recordó.

“Necesitaba alguien que me abrazara”

Machado declaró a La Nación de Argentina que en los últimos 14 meses de clandestinidad, ha tenido muchos momentos en los que “hubiera dado cualquier cosa por tener a alguien querido cerca, tocar, acariciar, ver a los ojos, son cosas que uno las toma por seguras en la vida y las empiezas a valorar realmente cuando no las tienes”. Cuando la llamaron para decirle que ganó el Nobel experimento, sin duda, uno de los días más “increíbles” de su vida, según dijo.

“Yo sentía eso, que no solamente necesito que alguien me abrace, necesito que alguien me pellizque para estar segura de que esto es verdad (…) pero yo me he sentido absolutamente abrazada de millones de venezolanos en estas últimas horas porque al final esto es algo que es de ellos, que es de todos. He hablado con los familiares de algunos presos políticos en estas últimas horas y al escuchar cómo ellos reaccionaron, te lo juro, han sido de los momentos más emocionantes de mi vida. Porque es de ellos, ellos son nuestros héroes”.

“Hacemos posible lo imposible”

La líder de Vente Venezuela también conversó con Infobae, en una entrevista en la que calificó el Nobel de la Paz como un “impulso monumental a la causa venezolana en el momento crucial”.

“Es un reconocimiento a millones y millones de venezolanos que durante veintiséis años han arriesgado su libertad, su patrimonio, su vida, sus familias. He estado pensando en cada uno de ellos. Muchos que murieron en este camino, que los asesinaron, que los obligaron a dejar su país, que ahora están presos o escondidos. He estado conversando en estas horas de locura con algunos de los familiares que me han hecho llegar mensajes, porque nuestros héroes se han enterado. Es de cada venezolano que no se ha rendido, que no se ha callado, que cuando nos decían que todo era imposible, decíamos: ‘Nosotros hacemos posible lo imposible’”.

Para la política, la única explicación de este premio concedido en esta ocasión es “la mano de Dios”: “¿Cómo puede ser un momento tan único, tan oportuno, tan necesario? Porque ha sido además como una inyección de confianza, de energía. Creo que además le da una enorme trascendencia a esta lucha, porque yo creo que lo que está ocurriendo en Venezuela va mucho más allá de los venezolanos”.

Machado ratificó en esta conversación su certeza de que la salida de Nicolás Maduro en el poder es un hecho y agregó que así como diseñaron un plan para que las pruebas de la votación del 28 de julio de 2024 quedaran en manos de la ciudadanía, también tiene listo “todo lo que tenemos que hacer en las primeras cien horas y en los primeros cien días“.

“Y tenemos identificado, esto es muy importante, dónde están los grupos potencialmente que buscarán desestabilizar. Sabemos dónde están, quiénes los integran, dónde se ubican y sabemos cómo los vamos a abordar y eventualmente neutralizar”, apuntó.

Celebración en clandestinidad y autocrítica

Consultada por la BBCMundo sobre la imposibilidad de celebrar esa noticia en la calle, con sus seguidores, Machado manifestó que el ambiente es “muy festivo en los hogares” y que eso es algo muy “poderoso que está ocurriendo en Venezuela.

“Hemos entendido que frente a este régimen de terror hay que buscar mecanismos de acción, pero protegidos. Eso nos ha hecho innovar en (varias) formas. Organizándonos, comunicándonos y protegiéndonos unos a otros. Lo que ha ocurrido en estas horas en Venezuela es extraordinario. La gente sabe, y me lo dice, que es un premio para todos los venezolanos”, insistió.

En ese espacio, también reveló qué autocrítica hace de todo este camino que la condujo a un Nobel de la Paz: “Por supuesto que hemos cometido muchísimos errores. Hay que aprender de ellos y asumirlos con humildad. Yo siento que el error más grande fue haber subestimado la crueldad y la falta de escrúpulos del régimen de Chávez y después del de Maduro. Regímenes que sistemáticamente provocan el enfrentamiento entre ciudadanos, que sistemáticamente buscan expulsar un tercio de la población y tener a la sociedad pasando hambre, a los niños. Nuestros niños no van a la escuela pública En Venezuela, la escuela pública funciona solamente dos días a la semana porque a los maestros no les pagan prácticamente nada. Subestimamos a un régimen que buscó destruir la sociedad para apoderarse de la riqueza del territorio de Venezuela con fines criminales”.

Asimismo, Machado resaltó que hoy miles de venezolanos “están comunicados subterráneamente, en clandestinidad, y necesitamos que la comunidad internacional dé pasos firmes para que los flujos de dinero que el régimen usa para la corrupción y la represión dejen de llegar”.

“No es invasión, es liberación”

En la misma entrevista a BBCMundo, la líder opositora fue tajante en afirmar que Venezuela “ya vive una invasión” por parte de “agentes cubanos, iraníes, chinos, rusos, de terroristas islámicos y carteles de la droga que han tomado control de buena parte de nuestro territorio dejando estelas de sangre, de destrucción de dolor y de hambre”. Por eso, cree que una eventual acción militar externa debería calificarse como una “liberación”.

“La invasión ya existe, nosotros lo que necesitamos es una liberación. Y para eso necesitamos posiciones firmes, por ejemplo, como la que hubo ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Reino Unido mantuvo una posición firme de liderazgo, como ha asumido en otros conflictos en el mundo en el caso del de Oriente Medio y en el caso de Ucrania, y también la asume ahora con relación a Venezuela. Dijo que la única manera de resolver el conflicto en Venezuela es una transición ordenada que respete la soberanía popular emitida el 28 de junio. Eso es exactamente lo que vamos a hacer y lo que va a pasar. Ahora depende de Maduro”.

Aprovechó este apartado para señalar a Nicolás Maduro como el único responsable de lo que ha ocurrido en el Caribe -la detonación de lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico por parte de Estados Unidos-.

“El responsable de lo que está ocurriendo es Maduro, que dirige personalmente un cartel de la droga (…) En el caso de Venezuela, un cartel de la droga se apoderó de todos los órganos del Estado y utiliza eso para someter perseguir, torturar, asesinar a la población indefensa y desestabilizar la región. Han convertido a Venezuela en el hub del crimen organizado mundial, un país que está en el corazón de las Américas. Entonces, ¿quién es el responsable de que otros países actúen para defender su seguridad nacional? El responsable es Nicolás Maduro”, remarcó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.