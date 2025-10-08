Aunque reconoció que en un principio no estaba de acuerdo con la tesis de que en Venezuela hay inflación en dólares, José Guerra sentenció que actualmente sí existe porque el país ha entrado en la dinámica de una economía bimonetaria.

A juicio del economista, los venezolanos están viviendo una macrodevaluación.

Guerra sostuvo en la edición de este martes 7 de octubre de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual titulada ¿Qué pasa con el dólar en Venezuela?, que en lo que va del mes de octubre la moneda estadounidense ha aumentado casi 1% diario.

“En los primeros seis días hábiles de este mes, la tasa que fija el Banco Central de Venezuela (BCV) se ha depreciado 5,8%, casi 8 bolívares en una semana”.

El profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) informó que la tasa diaria de depreciación del dólar oficial es de 0,54% y que entre el 7 de octubre de 2024 y la misma fecha en 2025 el aumento fue de 406%.

Ante la pregunta del director de Tal Cual, Víctor Amaya, de qué fenómeno generó el incremento paulatino del dólar oficial, Guerra sostuvo que fue un mecanismo de defensa del BCV.

“Aquí no hay conspiración por medio de una página. El asunto es que el BCV se empezó a quedar sin reservas y se vio obligado a elevar la tasa. Si hubieran dejado el tipo de cambio a Bs. 36, como estuvo por varios meses, tendría pocas reservas”, dijo el analista en el programa conducido por Amaya; Luis Blanco, director de Runrunes y César Batiz, director de El Pitazo.

Blanco indicó que la tasa oficial del dólar, que este miércoles 8 de octubre amaneció en poco más de 189 bolívares, el 2 de enero de este año estaba en Bs. 52.

“La mayoría está sufriendo esta devaluación, se deprecia la moneda y los precios en promedio aumentan 0,5 ese mismo día, estás castigando a los venezolanos que no tienen acceso al dólar. No hay salario que aguante este ritmo de devaluación”, afirmó el profesor universitario.

Según Guerra, un estudio de la firma Ecoanalítica cálculo un aumento de precios en productos en dólares entre el 15 y 20%.

“Venezuela debe ser el país más caro del mundo, un kilo de carne en promedio cuesta 14 dólares”.

Batiz agregó que mientras el salario de los venezolanos se encuentra paralizado, servicios públicos como la electricidad aumentó un dólar en comparación con el mes pasado.

El director de El Pitazo indicó que en Venezuela los precios de la canasta básica superan por un elevado porcentaje a los de otros países como España y Estados Unidos.

¿Hiperinflación otra vez?

“La teoría dice que una hiperinflación es cuando hay inflación de 500% o más. ¿Vamos a llegar a la locura de 2019?. Yo creo que no, pero es preocupante que la moneda se esté devaluando 0,5% diario”.

A juicio de Guerra, si la devaluación sigue su ritmo, Venezuela puede estar tocando la puerta de una hiperinflación.

Guerra enfatizó que el desorden cambiario responde a que no hay suficientes dólares en el mercado.

“El BCV ha tratado de hacer anuncios económicos y no hay nada que decir. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció hace seis meses un control de cambio porque dijo que iban a priorizar la entrega de divisas a los sectores agroalimentario y administrativo. Ya no se hacen subastas para los bancos”.

El economista aseguró que el BCV sigue emitiendo dinero sin respaldo para financiar a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

“En Venezuela sobran los bolívares y escasean los dólares. Este año el ingreso petrolero ha aumentado un poco, según la OPEP estamos exportando más de 1 millón de barriles diarios, es decir, plata está entrando”.

Para Guerra, el bolívar perdió sus tres funciones fundamentales. “Ya no es referencia de pago, los precios no se fijan sobre la base del bolívar y no es reserva de valor”.

Dijo que algunos negocios cobran en euros porque es la tasa más elevada y es un forma de recuperar la inversión.

“El comercio es víctima de esta situación”.

No son lo mismo, pero se parecen

El economista apuntó que ante la escasez de dólares en efectivo, muchos venezolanos optaron por hacer uso de los USDT o criptomonedas.

“El USDT es un espejo del dólar, no es lo mismo, en este momento sirve de referencia. El precio lo establece la interacción entre compradores y vendedores”, dijo Guerra.

El profesor de la UCV aseveró que el gobierno venezolano está recibiendo pagos en moneda digital.

“China paga en criptomonedas para evitar sanciones”.

A juicio de Guerra, el problema de las criptomonedas es que no todos los comercios están acostumbrados a esta modalidad.

“Una criptomoneda facilita la transacción, pero no estabiliza el mercado”.

¿Y qué hacemos?

Según el economista, el principal responsable de la debacle financiera y el desbarajuste cambiario es el gobierno.

“Las opciones que tienen para solventar esta crisis son bastante limitadas. En primer lugar, Pdvsa tiene que cubrir sus propios gastos, se debe quitar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), permitir mayor transaccionalidad del dólar y préstamos en moneda extranjera”.

Guerra hizo hincapié en que en un cambio de gobierno favorecería a todos los venezolanos.

“El Fondo Monetario Internacional dispone de 5.100 millones de dólares para Venezuela, a los que no puede acceder Maduro porque está sancionado”

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.