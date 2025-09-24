El Mañanero del 24 de septiembre: Denuncian la detención de dos activistas políticos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 24 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El Comité de DDHH de Vente Venezuela denunció la detención arbitraria de los activistas políticos Pedro Andrade y Hommel Torres, en una alcabala ubicada en el estado Táchira, cuando se dirigían desde Trujillo a Colombia



Puede leer la nota AQUÍ

Recién salido del horno: otras noticias del día

Casa Blanca sobre carta de Maduro enviada a Trump: “Está llena de mentiras”

Gobernadora de Puerto Rico dijo que de tener oportunidad, entregaría a Maduro y cobraría recompensa

Promueven programa educativo para mitigar riesgos de contaminación por mercurio en Caura

ONG Venezuela en Movimiento: colapso institucional facilita delitos de funcionarios

ARI Móvil | UCV estudia la alimentación en Venezuela como reflejo de resiliencia

Dólar/Euro BCV

La perla del día

Gobernadora de Puerto Rico sobre Maduro: “Lo entregaría a las agencias federales y cobraría la recompensa, así de sencillo”.

Lo que rompe en redes

ÚLTIMA HORA | Padrino López tilda de "bufonada" la burla a la Milicia Bolivariana: "Es supremacismo, es racismo".



"Cuando alguien se burla de un ser humano eso no es más que supremacismo. Ven al resto del mundo como si fuéramos esclavos y salvajes" https://t.co/MSqOKqv6Ma pic.twitter.com/OZBYWROuvz — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 23, 2025

Azuquita pa’l café

Algo muy bueno le ha tenido que pasar para estar así de feliz pic.twitter.com/Rp2aFaqwYs — Luz de Otoño (@otolz_) September 22, 2025

La ñapa (recomendamos…)

Yo se que muchas veces ustedes no tienen tiempo, así que les quiero echar una mano.

Les dejo 6 series con 5 capítulos o menos, para ver este finde, o cuando quieran❤️.Les encantarán😍🧵:



1/6 – Time (Condena) (2021): Drama carcerlario. 3 episodios BRILLANTES.

En Max y Movistar👌 pic.twitter.com/8gD9fN9SVE — Cinefilia Cult (@cinefiliacult) September 12, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

