Exigen la libertad de Enrique Márquez tras ocho meses detenido

Este domingo, 7 de septiembre el excandidato presidencial y dirigente opositor, Enrique Márquez cumplió ocho meses detenido, tras ser acusado por las autoridades de planear un “golpe de Estado” para el 10 de enero, días antes de la juramentación de Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, la organización Un Mundo Sin Mordaza exigió la libertad de Márquez y denunció que se le ha negado el derecho a la defensa privada.

Dirigentes políticos y organizaciones han exigido la libertad de Márquez, quien es considerado como una persona que ha promovido el diálogo como salida a la crisis y defensor de los derechos humanos.

Según la ONG, Márquez se encuentra en aislamiento prolongado y en incomunicación absoluta.

Enrique Márquez, excandidato presidencial 2024 fue detenido el 7/1/2025.

❌ Aislamiento prolongado

❌ Incomunicación absoluta

❌ Negación a la defensa privada

Rompe el silencio

Sonia Lugo de Márquez, esposa del dirigente opositor, difundió una carta en X para denunciar la situación de su esposo.

“Hoy se cumplen ocho meses desde que te arrancaron de nuestro lado. Ocho meses desde que la injusticia golpeó la puerta de nuestra casa para llevarse no solo a un hombre honesto, sino también a un esposo, un padre, un hijo, un venezolano íntegro que ha dedicado su vida al diálogo, a la democracia y al país que tanto amas”, escribió Lugo en la carta.

Lugo advirtió que la detención del dirigente político “ha sido un acto de injusticia” y cuestionó que en Venezuela encarcelen al que “piensa distinto, al que propone caminos pacíficos, al que cree en el voto y no en la violencia”.

“Tu detención no ha sido solo un acto de injusticia, ha sido una herida abierta en el alma de este país. Porque si encarcelan al que piensa distinto, al que propone caminos pacíficos, al que cree en el voto y no en la violencia, entonces ¿qué futuro nos están dejando?”, advirtió.

Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y excandidato presidencial opositor, fue detenido en enero de 2025 bajo cargos que sus familiares y aliados políticos califican de “fabricados y con motivación política”.

Tras las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2024, Márquez lideró diversas acciones para exigir que se respetara la decisión de millones de venezolanos que votaron por un cambio político. También, presentó un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar los resultados de dichos comicios.

Carta abierta desde el amor y el dolor: 8 meses sin Enrique Márquez



Caracas, 7 de septiembre de 2025



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

