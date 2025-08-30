Primero Justicia a Capriles: No van a dividir a los venezolanos

La presidenta del partido Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez, envió un mensaje al dirigente político Henrique Capriles Randoski en donde le asegura que “no van a dividir a los venezolanos”.

A través de un video publicado en su cuenta en Instagram y en la del partido, Martínez expresó que las declaraciones dadas por Capriles en entrevista con la cadena internacional BBC Mundo el pasado 28 de agosto, “buscan dividir a la oposición al condenar el respaldo a las acciones de Estados Unidos” contra los carteles de narcotráfico, especialmente el Cartel de los Soles que, según el gobierno de Donald Trump, es liderado por Nicolás Maduro.

“Las mismas personas dividiendo a los venezolanos, entre los de adentro y los de afuera, es muy grave, son los mismos que intentan legitimar farsas electorales, que los habilitan de forma exprés, y les regalan diputaciones en listas institucionales, esos mismos hoy señalan a la verdadera oposición por no arrodillarse“, dijo Martínez.

En el video posteado por la presidenta de Primero Justicia se observa a Henrique Capriles recibiendo la acreditación del Consejo Nacional Electoral para asumir como diputado de la Asamblea Nacional (AN) de corte oficialista.

La presidenta de la tolda aurinegra dijo que la organización “no se doblega” y seguirán el “ejemplo y gallardía de Juan Pablo Guanipa”, quien está detenido y forma parte de la lista de presos políticos en Venezuela.

“Estamos de frente con la aspiración de cambio de los venezolanos y trabajamos en cada espacio para hacerlo realidad lo antes posible. Los justicieros seguimos donde siempre hemos estado: con Venezuela”, dijo Martínez.

¿Qué dijo Capriles?

Durante la entrevista concedida al medio internacional, Capriles afirmó que “El oponerse a la guerra no significa defender un régimen o defender a un gobierno de facto, sino pensar en la gente. Los procesos que deben darse en Venezuela son de negociación”.

Capriles, quien fuese candidato presidencial de la oposición en dos ocasiones, aseguró que quienes piden hoy una intervención militar por parte de Estados Unidos “no viven en Venezuela”.

Afirmó también que le preocupa la idea de que muchos venezolanos piensen y se sientan esperanzados con que una acción militar de los Estados Unidos va a solucionar los problemas del país.

En otra entrevista reciente para el medio CNN, Capriles quien durante varios años había denunciado la existencia de un “narcoestado” en Venezuela, ahora niega la existencia del Cártel de los Soles, asegurando que ni él ni los venezolanos saben quiénes son los integrantes de dicha banda.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

