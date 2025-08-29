La carta en la que Maduro pide a la ONU actuar contra “acciones hostiles” de EEUU

Este miércoles, 27 de agosto, Nicolás Maduro envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que le pide intervenir ante Estados Unidos para que cese “acciones hostiles” contra Venezuela.

En la misiva, Maduro denunció que desde hace años Venezuela ha sido víctima de una “política de hostigamiento” por parte de los Estados Unidos, caracterizada por “medidas coercitivas unilaterales, campañas de descrédito y desconocimiento de su legitimidad” para justificar una invasión extranjera.

“Solicito que usted, en el marco de las competencias que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, asuma la defensa activa de sus valores y principios fundamentales, instando al Gobierno de los Estados Unidos de américa a poner fin a estas acciones hostiles y a respetar plenamente la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de la República Bolivariana de Venezuela”, se lee en la carta.

Recalcó que la agresión “ha escalado” hacia un “plano más peligroso” con el despliegue militar de fuerzas navales y aéreas que incluyen destructores, lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido.

A juicio de Maduro, “la humanidad” y la ONU “no pueden permitirse que, en pleno siglo XXI, resurjan políticas de fuerza que pongan en riesgo la paz y la seguridad internacionales”.

#MUNDO Nicolás Maduro le envió directamente una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (@antonioguterres), pidiéndole intervenir ante Estados Unidos para que cese su despliegue militar en el mar Caribe. @ztatianarh https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/8e59dwkLwt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 29, 2025

ONU fuera de Venezuela

Cabe recordar que en febrero de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender las actividades del organismo y pidió que su personal abandonara el país en 72 horas.

La decisión del gobierno venezolano de expulsar a los miembros de la oficina de Venezuela se produjo luego de que en un mensaje publicado el pasado 13 de febrero en la red social X, la oficina del alto comisionado advirtiera que seguían “con profunda preocupación la detención de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel” e instara a su “liberación inmediata” y al respeto de su derecho a la defensa legal.

En aquella oportunidad, el canciller Yván Gil también denunció que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU se había convertido en “el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas al mantener una postura sesgada y parcializada para generar impunidad para las personas que planifican atentados y magnicidios”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.