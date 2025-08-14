El Mañanero del 14 de agosto: Excarcelada y con medidas cautelares quedó Martha Lía Grajales

🌅 ☀️ ¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles 14 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Antonio González, esposo de la activista de la ONG SurGentes, Martha Lía Grajales dio a conocer que esta fue excarcelada las 9:00 de la noche de este martes 12 de agosto.

Luego de haber sido detenida el pasado viernes 8 de agosto en una manifestación en apoyo a las madres de presos políticos en Caracas, Grajales regresó con sus familiares no antes de ser imputada por los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir.

González agradeció el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales que mostraron su solidaridad a la defensora de derechos humanos.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Provea exige respeto y protección a la labor de Comités de Víctimas

Baja participación dificulta la gobernanza de nuevos alcaldes electos

Maduro anunció “ofensiva especial” para fortalecer la seguridad

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Una prueba más de que la perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites. Rosario Murillo acaba de confiscar otro colegio religioso, el colegio San José, de Jinotepe”, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos

Lo que rompe en redes

Luego de 29 años, la periodista Caterina Valentino (@CATERINAV) anunció este 13 de agosto su salida del circuito radial FM Center. En un comunicado, la periodista aseguró que el motivo de su salida obedece a “diferencias irreconciliables” con la gerencia de producción de este medio de comunicación

#AlertaSNTP | La periodista Caterina Valentino (@CATERINAV) anunció su salida del circuito radial FM Center, del que formó parte como ancla y conductora de diversas producciones durante los últimos 29 años.



En un comunicado, la periodista aseguró que el motivo de su salida… pic.twitter.com/tsWgvDCHJz — SNTP (@sntpvenezuela) August 14, 2025

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que la justicia de ese país ha confiscado activos superiores a los 700 millones de dólares supuestamente pertenecientes a Maduro, a quien calificó como el “cabecilla de una sociedad criminal” en Venezuela. Bondi explicó que la lista de activos incautados incluye dos jets, una mansión en República Dominicana, casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos y millones de dólares en joyas y efectivo.

"¡Debe ser llevado a Estados Unidos para enfrentar la justicia!" La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, detalla los $700 millones en activos relacionados con Maduro que fueron incautados por Estados Unidos en una entrevista exclusiva con Fox Noticias. @RCamposDuffy @AGPamBondi pic.twitter.com/xFAHJBs4n4 — Fox Noticias (@FoxNoticiasEnX) August 13, 2025

Azuquita pa’l café

En el Unicorn Theater de Stockbridge en Massachusetts tuvo lugar un emotivo entre Fran Drescher, Renée Taylor y Nicholle Tom, conocidas por su participación en la serie La Niñera. Las actrices se juntaron para la presentación de Dying Is No Excuse!, una obra escrita por Taylor que explora su vida. La reunión de estas tres actrices tiene un significado especial para los fanáticos, ya que revive la memoria del sitcom emitido entre 1993 y 1999.

La ñapa… (recomendamos)