La Conversa | Horacio Medina: “Sin transición a la democracia carece de sentido tener a Citgo”

A juicio del presidente de la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Horacio Medina, la empresa Citgo aún representa un capital importante para la nación, pero sin transición política no tendría sentido conservarla.

“No sé si Citgo es rescatable, pero para nosotros es imprescindible, la podemos salvar con una reestructuración forzada de la deuda. Si se produce un cambio en el modelo político de Venezuela se abren otras opciones”, dijo Medina en la edición de este lunes 11 de agosto de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.

En el programa moderado por Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes y César Batiz, director de El Pitazo, Medina sentenció que no está de acuerdo con la venta forzada de la compañía.

“No es cierto que vaya a existir una decisión sobre el destino de Citgo este lunes 18 de agosto durante la subasta, lo que va a suceder es que el juez Leonard Stark va a escuchar las observaciones sobre los postulantes y él se tomará un tiempo para pronunciarse y después de eso se abre un proceso de apelaciones que puede incluso llevarnos a la Corte Suprema de Justicia”.

Según información de la agencia Reuters, la empresa estadounidense Gold Reserve y la neerlandesa Vitol se disputan el control de la refinadora propiedad de Pdvsa en Estados Unidos.

Medina explicó que hay al menos una oferta no solicitada, lo que significa que el juez tendría que abrir un espacio para que las partes de Venezuela y los nuevos acreedores puedan hacer observaciones.

“Llevamos seis años y medio en esto y a nuestro modo de ver, esto podría extenderse por seis meses más. En un semestre muchas cosas pueden suceder desde el punto de vista político”.

Para Medina carece de sentido liquidar una empresa que vale por lo menos 18 mil millones dólares en $8 mil millones, cifra aproximada que ofrecen los consorcios interesados.

“La deuda de Pdvsa es de 60 mil millones de dólares, la deuda de la República total con Pdvsa asciende a $170 mil millones. Nosotros estamos defendiendo a Citgo porque creemos que con un cambio político se puede rescatar, podemos contribuir a estabilizar el sistema de distribución de gasolina en el país y rescatar las plantas de generación termoeléctrica”.

Medina apuntó que la junta ad hoc a la que pertenece fue creada para defender los activos de Pdvsa en el exterior.

“Tenemos 64 demandas y casi todos los días surge una nueva. Existen cuentas bloqueadas y congeladas que pertenecen a la República, queremos saber cuales son y ver si se puede dar una reestructuración de la deuda”.

Medina expuso que la lista de acreedores que solicita dinero de Citgo y Pdvsa cerró en enero de 2024 y está constituida por al menos 18 empresas.

“Allí está la misma Golden Reserve, Crystallex, ConocoPhillips, bonistas de 2020, entre otros. De esos que están, solo cobran unos pocos, no han sido incorporados algunos por la falta de un dictamen judicial”.

Sin notificación

Según Medina, la junta ad hoc de Pdvsa no ha sido notificada de las demandas presentadas en la corte del estado de Delaware en Estados Unidos por grupos encabezados por el líder sindical de Pdvsa, Iván Freites y el abogado Leroy Garrett.

“En primer lugar Garrett no puede representar a 23 mil personas despedidas de Pdvsa, como dice que lo hace, la ley en Estados Unidos no lo permite”.

Medina asomó que la junta ad hoc ha sido satanizada por ex empleados de Pdvsa injustamente despedidos.

“Yo no controlo este proceso, no nos oponemos a que todos sean indemnizados, pero hay que cumplir un reglamento federal”.

El también ex trabajador de Pdvsa dijo que existe una cantidad de dinero producto de la malversación de fondos que puede ir a parar a un fondo anticorrupción.

“Pero hay una serie de pasos legales que deben darse, actualmente no se tiene posibilidad de acceder a esos recursos por la vía legal. Andar diciendo que le dimos mil millones de dólares al gobierno interino es algo falso”.

El ex presidente de Unapetrol aseguró que es el primero en defender las deudas que se tienen con los trabajadores de Pdvsa.

“Muchos de los que hoy nos vilipendian jamás aparecieron cuando Chávez (Hugo) empezó a botar gente de la petrolera, no sacaron ni una pancarta. En el momento que se produzca una solución allí estaré acompañando, pero eso depende de las leyes estadounidenses y lo que decidan con Citgo”.

Medina enfatizó que por fortuna el gobierno de Nicolás Maduro no ha tenido injerencia en la subasta de Citgo.

“Con unas elecciones que violaron la norma legal, en 2018 ese gobierno se convirtió en írrito y no son reconocidos nacional ni internacionalmente”.

El dirigente expresó que continúan haciendo lobby con funcionarios del Departamento de Estado y de otras instancias en Estados Unidos para recuperar los activos venezolanos en el exterior y provocar la restitución de la democracia.

“Nosotros representamos al Consejo de Administración de Proteccion Activos (Capa) y por supuesto mantenemos contacto permanente con María Corina Machado y Edmundo González, en procura de estar alineados en todos nuestros propósitos”.

