“Mi propósito trasciende eso”: MCM sobre si aún aspira a ser presidenta de Venezuela

En una entrevista con La Gran Aldea, la líder opositora, María Corina Machado, fue interrogada sobre si aún sigue aspirando a ser la primera mujer presidenta de Venezuela, a un año de los acontecimientos del 28 de julio de 2024.

“Es divertido porque hace un año yo hubiese contestado tajantemente ‘yo voy a ser la próxima presidenta de Venezuela, la primera mujer’. Hoy yo te digo: Mi propósito trasciende eso: yo quiero cumplir el mandato que recibí de los venezolanos de liberar al país y servir donde esté. Y eso le ha dado una gran trascendencia “, expresó.

Machado también fue consultada sobre qué mensaje le enviaría a los ciudadanos que sienten “el peso del cansancio” porque a un año de las presidenciales del 28 de julio pasado -en las que la oposición afirma con las actas emanadas del Consejo Nacional Electoral que el ganador fue Edmundo González- no se ha podido lograr el cambio político que aspiraban.

“Tú no puedes liberar un país si no tienes confianza en su sociedad, y yo tengo confianza en los venezolanos y la he tenido siempre. Por eso sabía que las primarias iban a ser una maravilla, que no hacía falta el CNE. Por eso yo sabía que hicieran las trampas que hicieran nosotros íbamos a poder demostrar nuestra victoria. Y por eso sé que hagan lo que hagan, violencia, mentira y corrupción, a estos tipos los vamos a sacar”, insistió.

En otro apartado de la entrevista, aseguró que no están de brazos cruzados y que la libertad necesita de la participación de todos los ciudadanos: “Cuando me vienen con el cuento de que la gente se desmoraliza, que pierde la esperanza, digo: no. Aquí todo el mundo sabe que lo que está en juego es la vida de nuestros hijos. Esto no tiene límite de tiempo, pero sí tiene urgencia. No estamos esperando que las cosas pasen. Estamos haciendo que las cosas pasen. Pero todo el mundo tiene que trabajar. No depende de mí, ni de Edmundo, ni de un partido. Depende de los 30 millones de venezolanos”.

Sin embargo, manifestó que “el día o momento exacto, nadie lo puede afirmar”, pero sí tiene claro el “destino”.

“Esto trasciende este régimen. Maduro y su régimen van a salir, de una manera y otra, con negociación o sin negociación, un día antes o después, eso está escrito, va a pasar. El gran desafío es esa Venezuela en ruinas, tendremos una responsabilidad histórica, Construir toda una relación entre Estado-ciudadano desde cero”, dijo.

Machado está convencida de que vendrá una “Venezuela luminosa” después de finalizar la etapa “más oscura”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país