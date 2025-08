Oposición redujo su presencia en más de 40% de las alcaldías

La votación municipal celebrada en Venezuela el 27 de julio de 2025 se tradujo en un nuevo revés para el sector de la oposición que ha insistido en participar en los procesos electorales de 2025 y significó una reducción considerable de su presencia en las alcaldías.

Aunque en la contienda del pasado domingo la Plataforma Unitaria dio luz verde a la participación, pero advirtiendo que no eran «justas ni convencionales», se conquistaron 123 alcaldías de las 335 en disputa, precisa un trabajo del medio aliado Tal Cual. Esa cifra representa una pérdida del 40,65% respecto a las 123 obtenidas en 2021. La mayoría de ellas las ganó la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (61), seguido de la Alianza Democrática (39) y Fuerza Vecinal (10).

Este año, varias organizaciones que participaron en 2021 se abstuvieron o quedaron fuera. La Plataforma Unitaria optó por no postular candidatos tras denunciar fraude en las presidenciales. Las salidas de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela de la coalición opositora fueron parte de las consecuencias. Tampoco compitieron tarjetas como Compa, Centrados y Unión y Progreso, que en 2021 sí obtuvieron alcaldías.

Dónde “sobrevivió” la oposición

Aunque disminuida, la oposición logró retener o conquistar algunas alcaldías. Cojedes, donde gobierna Alberto Galíndez, fue la excepción más destacada: su partido ganó los nueve municipios del estado. También sobresalen Táchira, Mérida y Falcón, donde lograron retener varias jurisdicciones, así como algunos municipios de Miranda.

En Falcón, por ejemplo, cinco de los ocho alcaldes que buscaban la reelección lograron mantenerse en sus cargos. Figuras como Osnel Arnias y Orlando Millán (ambos de UNT) o Ángel Henríquez y Eddi Villa (Fuerza Vecinal) resultaron reelectos.

El analista Andrés Eduardo González, de Espolitiks, explicó a Tal Cual que el caso de Galíndez en Cojedes responde a una “distensión” con el chavismo, debido a su bajo perfil nacional: “Es una persona que no incomoda. No tiene proyecto presidencial y por tanto no representa una amenaza directa al oficialismo”.

