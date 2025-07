Redistribución del cuidado, clave para prevenir la violencia basada en género

En Venezuela, la sobrecarga de cuidados que asumen las mujeres no solo limita su autonomía económica, sino que también aumenta su vulnerabilidad. Y para revertir esta situación, es necesario que se produzca buna redistribución de las tareas de cuidado, tanto para la incorporación de las mujeres a actividades económicas productivas que las saque de la pobreza, como para una prevención sostenible de la violencia basada en género.

Así lo demuestra la investigación “Corresponsabilidad de los cuidados en la prevención de la Violencia Basada en Género”, que se publicó en abril de 2025 y cuyos resultados fueron analizados el pasado mes de junio el marco de las XIII jornadas de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Rodolfo Quintero” y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) por Magdymar León Torrealba, coordinadora ejecutiva de Avesa, y Rosa Paredes, socióloga, profesora e investigadora de la maestría de Estudios de la Mujer de la UCV.

León Torrealba comentó que para lograr la redistribución de cuidado deben producirse cambios de los roles y estereotipos de género que se mantienen en las dinámicas familiares. Mientras que Rosa Paredes lo explicó sin rodeos: “El cuidado no puede seguir siendo una carga exclusiva de las mujeres. Ese es un trabajo no remunerado, pero contribuye a que exista el trabajo productivo”.

Desde las ciencias sociales, el concepto de “cuidado” engloba no solo las tareas del hogar, sino también el acompañamiento afectivo, emocional y relacional de personas dependientes: niños, personas mayores, con discapacidad o en situación de enfermedad.

“En casi todos los países, la mayoría de los pobres son mujeres, y entre ellas, las más empobrecidas son las jefas de hogar”, advirtió Paredes. Por eso, incluir el cuidado como tema central en políticas públicas no es accesorio, es estructural para reducir la pobreza, promover igualdad y prevenir violencia.

“Las mujeres no tienen autonomía económica, no tienen un trabajo remunerado de calidad, no tienen autonomía física porque están dedicadas a eso -a cuidar- les pasa igual a las mujeres víctimas de violencia, aisladas en el hogar, y no pueden salir del cuadro de pobreza y violencia solas”, insistió.